;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 25 de enero, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este domingo contempla un encuentro por la Supercopa Chilena 2026.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 25 de enero, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 25 de enero, y quién transmite? / Twitter @Cruzados / Agencia Uno

Hoy, domingo 25 de enero, el fútbol chileno cierra el fin de semana con un partido.

Este encuentro definirá al campeón de la Supercopa Chilena 2026.

Revisa también:

ADN

Supercopa Chilena

La programación del fútbol chileno hoy 25 de enero comenzará a las 19:00 horas, cuando en el Sausalito de Viña del Mar se midan la UC, que viene de eliminar a Huachipato, y Coquimbo Unido, que hizo lo propio con Deportes Limache.

Cristián Garay será el juez del compromiso, que será transmisión en vivo de ADN Deportes y, por TV, en la señal de TNT Sports Premium.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad