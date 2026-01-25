Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 25 de enero, y quién transmite? / Twitter @Cruzados / Agencia Uno

Hoy, domingo 25 de enero, el fútbol chileno cierra el fin de semana con un partido.

Este encuentro definirá al campeón de la Supercopa Chilena 2026.

Supercopa Chilena

La programación del fútbol chileno hoy 25 de enero comenzará a las 19:00 horas, cuando en el Sausalito de Viña del Mar se midan la UC, que viene de eliminar a Huachipato, y Coquimbo Unido, que hizo lo propio con Deportes Limache.

Cristián Garay será el juez del compromiso, que será transmisión en vivo de ADN Deportes y, por TV, en la señal de TNT Sports Premium.