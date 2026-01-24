;

Vuelve tras un año fuera de Chile: Marcelo Morales será nuevo jugador de la U de Chile

El elenco universitario laico reincorporará al lateral en calidad de préstamo.

Carlos Madariaga

A horas de que la U de Chile tenga su estreno en cancha, con público, en el marco de la “Noche Crema”, el mercado de fichajes del cuadro universitario laico no se detiene.

Aunque habían dado por cerrado su mercado de fichajes, la salida de Matías Sepúlveda a Lanús dejaba a los azules sin un lateral izquierdo titular.

El primer nombre que asomó como opción es el de Esteban Matus, por el cual ya habían pujado infructuosamente a mediados de 2025.

Sin embargo, aunque se reactivaron las negociaciones, la U de Chile apeló a un viejo conocido.

Según información del periodista Gonzalo Fouillioux, los azules llegaron a un acuerdo para concretar el préstamo por una temporada de Marcelo Morales, formado en el club, quien a finales de 2024 dejó el club para fichar por los New York Red Bulls.

Sin embargo, el lateral de 22 años no pudo tener mayor continuidad en la MLS: apenas jugó cuatro partidos por el primer equipo, además de otros ocho en el elenco “B”.

Así las cosas, Marcelo Morales estará todo 2026 en la U de Chile a préstamo, transformándose, a falta de oficialización, en el quinto refuerzo del equipo tras los arribos de Lucas Romero, Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

