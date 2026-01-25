;

VIDEOS. La “era Meneghini” en la U de Chile comienza con una dura derrota en Lima

El elenco universitario laico perdió con claridad ante Universitario de Perú.

Carlos Madariaga

La “era Meneghini” en la U de Chile comienza con una dura derrota en Lima / Twitter @udechile

Durante lamadrugada de este domingo, la U de Chile disputó su primer amistoso del 2026 visitando a Universitario en Lima, en el marco de la “Noche Crema”, donde los incaicos presentaron a sus refuerzos.

El partido no comenzó de la mejor manera para los azules, considerando que antes de los dos minutos ya debió intervenir Christopher Toselli ante la presión local.

Universitario bajó algo el ritmo, pero aún así tuvo la chance más clara del lapso inicial con un cabezazo de Alex Varela que se estrelló en el horizontal al minuto 13.

La U de Chile no supo propiciarse demasiadas ocasiones de gol, considerando que tuvieron a tres de sus cuatro refuerzos en cancha.

Al filo del descanso, con un buen remate de “tres dedos” ante el mal despeje de la zaga universitaria laica, Martín Pérez Guedes abrió el marcador para los peruanos.

Ya en el segundo lapso, el elenco universitario laico siguió presentando problemas por las bandas.

Fue así como, en otro de los desbordes locales, la pelota terminó cayendo en área chica para la arremetida de Alex Valera, que a los 55 minutos puso el 2-0.

Más allá de los cambios hechos por Francisco “Paqui” Meneghini, Universitario siguió mostrando un mejor nivel físico y futbolístico, lo que se plasmó en el toque de José Rivera a los 66 minutos para la goleada de la “U” limeña.

Ya con el resultado difícil de remontar, hubo espacio también para el estreno de Juan Martín Lucero, el último refuerzo oficializado por los azules. Recién a los 78 minutos, con un remate lejano de Fabián Hormazábal, los nacionales se propiciaron una chance medianamente clara, sin mayor riesgo.

Así las cosas, la U de Chile comenzó con el pie izquierdo su temporada, sembrando dudas respecto a su debut en el Campeonato Nacional 2026, el viernes 30, ante Audax Italiano.

