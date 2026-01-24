Chile vuelve a hacer historia y clasifica a su noveno Mundial de balonmano consecutivo / https://handballsca.com/

La selección chilena de balonmano tenía una misión clara este sábado en el cierre del torneo Sur y Centroamericano de la especialidad: vencer al local, Paraguay.

Todo considerando que, luego de golear a Perú y Uruguay, pero caer ante Brasil y Argentina, el elenco nacional tenía que imponerse con tal de abrochar su clasificación al Mundial.

Con tal de evitar cualquier duda para quedarse con uno de los cuatro cupos a la cita planetaria, la meta era derrotar a los albirrojos, lo cual lograron con suficiencia.

Merced a un gran nivel de Danilo Salgado, autor de 10 tantos, Chile se impuso por 36-29, resultado con el cual abrocharon el tercer puesto y el cupo en el Mundial de balonmano por novena edición consecutiva, agrandando la racha del elenco nacional en esta disciplina.

Sin embargo, mirando al torneo que se disputará en Alemania en enero del próximo año, el balance no fue del todo positivo.

“Hemos conseguido los objetivos mínimos: repetir la tercera posición y lograr la clasificación al Mundial. En ese sentido, estamos contentos, pero nos quedamos con un sabor no muy agradable; no hemos competido contra los dos rivales que quedaron primero. Fue demasiado grande la diferencia, eso nos crea cierta frustración”, reconoció el DT nacional, Aitor Etxaburu, aludiendo a las caídas contra Brasil y Argentina.