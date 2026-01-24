;

Rodrigo Rojas avanza a la final por el oro en la primera fecha de la Premier League del karate en 2026

El histórico peleador nacional competirá este domingo en busca del título en Estambul.

El karate chileno comenzó su actividad internacional en Turquía, donde nuestros representantes disputan la primera fecha de la Premier League en 2026.

Pese a la ausencia de la lesionada Valentina Toro, el Team Chile de la especialidad ya festeja el éxito de otro de quienes son frecuentes protagonistas de la actividad.

Se trata de Rodrigo Rojas, campeón panamericano del karate en Santiago 2023, quien avanzó hasta la final en la categoría sobre 84 kilos.

Luego de superar la fase de grupos, el deportista de 35 años derrotó 5-3 al alemán Nikolai Sekot y en el desempate al egipcio Ahmed Elmasary, con quien igualó 7-7.

Con una mejor técnica, Rodrigo Rojas logró meterse a la definición por el oro en Estambul, donde este domingo, a contar de las 10 de la mañana de nuestro país, buscará el máximo galardón enfrentando al egipcio Mahmoud Taha.

