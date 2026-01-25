;

Hinchas de la UC ingresan en avalancha y agreden a personal de seguridad privada en Sausalito

Carabineros debió intervenir para evitar que la situación pasara a mayores en la previa de la final de la Supercopa Chilena.

Carlos Madariaga

Daniel Ramírez

Hinchas de la UC ingresan en avalancha y agreden a personal de seguridad privada en Sausalito / Twitter @Cruzados

En la previa a la disputa de la Supercopa Chilena 2026 en el Sausalito de Viña del Mar, se produjeron algunos incidentes menores.

Esto debido a problemas en la zona del acceso al estadio donde ingresan los hinchas de la UC.

Un grupo de fanáticos del elenco cruzado ingresó en avalancha, acción durante la cual agredieron a personal de seguridad privada.

Minutos más tarde, Carabineros llegó hasta dicha zona del ingreso a tribunas para controlar la situación.

Fue tal el caos que se produjo durante varios minutos que personal de la ANFP que se encontraba desarrollando el proceso de acreditación de la prensa tuvo que refugiarse en otro sector.

Al cierre de esta nota no se han reportado personas detenidas producto de estos incidentes.

