El show del “Mono” Sánchez en la Supercopa: atajó en los penales sin guantes y fue golpeado tras festejar el título

El portero contuvo dos disparos y, en su baile de celebración, provocó la ira de Juan Francisco Rossel.

Carlos Madariaga

El show del "Mono" Sánchez en la Supercopa: atajó en los penales sin guantes y fue golpeado tras festejar el título

Si hay un jugador ícono del presente dulce de Coquimbo Unido es su arquero, Diego Sánchez.

El “Mono”, siempre histriónico, no pasó desapercibido ante la UC en el Sausalito, más aún en la tanda de penales de la Supercopa Chilena.

Fue allí donde, imitando a otros de sus colegas, como Ricardo o Rui Patricio, decidió afrontar el desempate sin sus guantes.

Así y todo, contuvo los remates de Diego Corral y Eugenio Mena, siendo clave en el triunfo 8-7 desde los 12 pasos.

“Es solamente experiencia, manejar el momento, las emociones. No hay nada estudiado. Lo vi una vez en un Mundial y lo hice no más. Ya tengo 20 años jugando y alguna wea tenía que atajar”, dijo a TNT Sports tras levantar la copa.

Eso sí, al obtener el triunfo en Viña del Mar, Diego Sánchez se acercó a la tribuna preferencial, realizando un baile que no gustó nada entre sus rivales.

Fue así como Juan Francisco Rossel, que no tuvo minutos por la UC, entró a la cancha a empujar al “Mono” y agredirlo, cuestión por la cual el cuarto árbitro debió entrar a separarlos.

“Vine a celebrar con mi familia y me vino a pinchar. Es una locura. Son cosas”, comentó Sánchez, intentando bajarle el perfil al conato que se produjo en cancha, con Vicente Bernedo también lanzando patadas.

Habrá que esperar el informe referil para ver si hay consecuencias para los jugadores producto de los incidentes en Viña del Mar.

