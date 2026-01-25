“El cariño es mutuo”: Lucas Pratto y su reencuentro con la UC en el fútbol chileno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Lucas Pratto vivió un domingo especial en el Sausalito de Viña del Mar, donde se consagró campeón al vencer en la Supercopa Chilena junto a Coquimbo Unido luego de vencer por penales a la UC.

“Feliz por esta Supercopa. Me hubiese gustado jugar con otro equipo la final, pero lo importante es que ganamos (...) Muy feliz. Tengo 37 años y no sé si volvería a ganar un título”, reconoció el veterano artillero, destacando la forma en que se impusieron.

“Estaba nervioso, ansioso. Fuimos un poco mejor que ellos en los 90 minutos y en los penales el mérito es de los arqueros, el “Mono” estuvo impresionante", dijo el ex River Plate, que también apuntó al gen competitivo de Coquimbo Unido tras haber ganado el título de Primera División el año pasado.

“Es un equipo que no se relajó después de salir campeón. En el día a día, y en estos dos partidos, se ve que tienen una competitividad muy alta, un coraje muy grande. Los refuerzos vinimos para que el equipo siga compitiendo al más alto nivel”, comentó Lucas Pratto, quien fue ovacionado por los hinchas de la UC en su ingreso a la cancha.

El “Oso”, campeón con los cruzados en 2010, valoró lo especial de haber enfrentado al club que le permitió dar un salto en su carrera.

“El cariño es mutuo. Todos saben lo que siento por Católica, pero hoy me toca estar del otro lado y cuando compito quiero ganarle a cualquiera. Estoy eternamente agradecido del cariño, es recíproco. No es novedad”, cerró Lucas Pratto.