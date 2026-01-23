La solicitud de Deportes Concepción a la ANFP para su debut en el Campeonato Nacional tras incendios en el Biobío

Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción, confirmó que el cuadro penquista solicitó a la ANFP invertir su localía con O’Higgins para la primera fecha del Campeonato Nacional 2026, producto de los incendios forestales que afectan a la región del Biobío.

El partido, originalmente pactado para el domingo 1 de febrero en el Estadio Ester Roa, se busca trasladar a El Teniente de Rancagua, considerando el fuerte impacto de los siniestros en la zona y las dificultades logísticas para realizar el encuentro.

“Dada la contingencia que existe hoy día en la región del Biobio y todos los incendios que están afectando a la gente y a toda nuestra hinchada, se está solicitando invertir la localía con O’Higgins. La gente O’Higgins ya aceptó y estamos esperando que la ANFP pueda coordinar bien todo este cambio”, afirmó Livingstone en diálogo con ADN Deportes.

Respecto a la emergencia en la región del Biobio, el mandamás del ‘Leon de Collao’ sostuvo: “Ha bajado un poquito, pero sigue complicado. Estamos monitoreando a toda nuestra gente, todo lo que está pasando con los familiares, con la hinchada, con toda la gente del Conce".

“Estamos tratando de ayudar también. Muchas familias de los jugadores están ayudando y llevando comida a la gente afectada. Hemos tenido un par de jugadores que han estado afectados con sus viviendas, entonces ahí estamos ayudando a toda la gente que se pueda", agregó.

Por último, el presidente de Deportes Concepción lamentó no poder debutar en el torneo como local, aunque subrayó que se trata de una situación puntual. “No se va a poder dar el primer partido como local, pero estamos en Primera División. Van a haber más partidos y vamos a llevar muchos espectáculos a la región”, sentenció.