VIDEO. Voluntario celebra su cumpleaños ayudando a damnificados por incendio en Tomé: “El recuerdo va a quedar bien guardado”

En plena jornada de ayuda, el voluntario fue sorprendido con el tradicional canto, transformando la emergencia en un momento de unión.

Martín Neut

Nicolás Medina

01:59

En medio de la emergencia provocada por el mega incendio que ha afectado a más de 3.000 viviendas en la comuna de Tomé, un gesto de solidaridad marcó la jornada en el sector de Punta de Parra.

Johnny, voluntario proveniente de Villa Alegre, región del Maule, llegó junto a un grupo de amigos y su familia para colaborar con los vecinos damnificados, justo el día de su cumpleaños número 43.

El voluntario explicó que la decisión de viajar fue colectiva y motivada por el deseo de ayudar directamente en terreno. “Lo decidimos para venir a cooperar acá. Los vecinos nos ayudaron mucho, ellos son los principales aquí”, señaló.

“Es un cumpleaños diferente”

Sobre el impacto de la emergencia, reconoció que “no hay palabras para decir lo que uno siente al ver tanto daño” y que la situación “no tiene comparación”.

Durante la jornada, el grupo ha entregado completos, bebidas, mercadería, agua y ropa, alcanzando ya más de 300 raciones distribuidas, de un total cercano a 750. La recepción, según Johnny, ha sido positiva: “Nos ha agradecido la gente, el barrio más que nada”.

Consultado por vivir su cumpleaños en estas circunstancias, afirmó que se trata de una experiencia única. “Muy diferente, el recuerdo va a quedar bien guardado”, dijo, destacando que lo más importante hoy es “estar preocupados de ayudarnos, nada más que eso”.

