;

VIDEO. “Están generando incendios de manera intencionada”: alcalde de Tomé advierte delicada causa de siniestros

El jefe comunal alertó por destrucción de viviendas, un fallecido, cortes de energía y aislamiento total en sectores afectados, tras hablar con La Prueba de ADN.

Martín Neut

TOMÉ: Incendio forestal en el sector de Punta de Parra

TOMÉ: Incendio forestal en el sector de Punta de Parra / Rodrigo Fuica

La emergencia por los incendios forestales mantiene en situación crítica a la comuna de Tomé, en la región del Biobío. El alcalde Ítalo Cáceres advirtió un escenario de devastación, colapso de servicios y riesgo para la seguridad, en conversación con La Prueba de ADN.

El jefe comunal confirmó graves daños en Punta de Parra, donde “tenemos una estimación de 400 viviendas destruidas y un fallecido confirmado”, junto con la pérdida total de conectividad. “No tenemos señal ni de conectividad”, señaló.

Revisa también:

ADN

Cáceres sostuvo que la situación podría agravarse durante la noche, por lo que solicitó medidas excepcionales al Ejecutivo. “Le pedimos al Presidente que pueda decretar toque de queda en Tomé. De noche acá será tierra de nadie”, afirmó.

Además, el alcalde denunció la existencia de incendios intencionales en el sector de Rafael.

Tenemos una zona devastada en Punta de Parra y Tomé. En el sector de Rafael, personas están generando incendios de manera intencionada”, aseguró, agregando que “el mismo delegado de Rafael me lo comenta”, lo que —dijo— “nos preocupa muchísimo” en medio de la emergencia.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad