La emergencia por los incendios forestales mantiene en situación crítica a la comuna de Tomé, en la región del Biobío. El alcalde Ítalo Cáceres advirtió un escenario de devastación, colapso de servicios y riesgo para la seguridad, en conversación con La Prueba de ADN.

El jefe comunal confirmó graves daños en Punta de Parra, donde “tenemos una estimación de 400 viviendas destruidas y un fallecido confirmado”, junto con la pérdida total de conectividad. “No tenemos señal ni de conectividad”, señaló.

Cáceres sostuvo que la situación podría agravarse durante la noche, por lo que solicitó medidas excepcionales al Ejecutivo. “Le pedimos al Presidente que pueda decretar toque de queda en Tomé. De noche acá será tierra de nadie”, afirmó.

Además, el alcalde denunció la existencia de incendios intencionales en el sector de Rafael.

“Tenemos una zona devastada en Punta de Parra y Tomé. En el sector de Rafael, personas están generando incendios de manera intencionada”, aseguró, agregando que “el mismo delegado de Rafael me lo comenta”, lo que —dijo— “nos preocupa muchísimo” en medio de la emergencia.