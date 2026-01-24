;

Repartidores de delivery llegan desde Santiago para apoyar a damnificados en Tomé: “Al final todos somos hermanos”

Los trabajadores de aplicaciones de comida, en su mayoría venezolanos, viajaron hasta la región del Biobío para colaborar con ayuda solidaria a familias afectadas por la emergencia.

Martín Neut

Nicolás Medina

Un grupo de repartidores de delivery, en su mayoría venezolanos provenientes de la región Metropolitana, llegó hasta Punta de Parra, en la comuna de Tomé, para sumarse a la ayuda a familias afectadas por los incendios forestales que destruyeron viviendas en el sector.

El vocero del grupo, Raúl, explicó que la iniciativa nació tras el impacto que generó ver a repartidores locales ayudando a sus vecinos.

Los repartidores de acá, de la zona, son un ejemplo para todo el país”, afirmó. Añadió que la motivación es transversal: “Esto no tiene que ver con nacionalidades, al final todos somos hermanos”.

“Sentimos que Chile es nuestro hogar”

La acción solidaria permitió reunir ayuda en tres camiones y desplegar en terreno a unos 40 voluntarios, de un colectivo que supera las cien personas.

Raúl destacó el vínculo con Chile de quienes participan: “La mayoría de los que estamos acá sentimos que Chile es nuestro hogar. Somos unos agradecidos de Chile”.

Sobre la forma de trabajo, el vocero señaló que buscan llegar directamente a las familias. “Nuestro reto es no llegar a los acopios, porque generan una burocracia en las entregas”, explicó, agregando que el objetivo es “devolver lo mejor que tenemos: las ganas de aportar y de agradecerle a este país”, mientras continúan recorriendo los sectores más afectados de Punta de Parra.

