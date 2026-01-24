Repartidores de delivery llegan desde Santiago para apoyar a damnificados en Tomé: “Al final todos somos hermanos”
Los trabajadores de aplicaciones de comida, en su mayoría venezolanos, viajaron hasta la región del Biobío para colaborar con ayuda solidaria a familias afectadas por la emergencia.
Repartidores delivery llegan desde Santiago para apoyar a damnificados en Tomé
Un grupo de repartidores de delivery, en su mayoría venezolanos provenientes de la región Metropolitana, llegó hasta Punta de Parra, en la comuna de Tomé, para sumarse a la ayuda a familias afectadas por los incendios forestales que destruyeron viviendas en el sector.
El vocero del grupo, Raúl, explicó que la iniciativa nació tras el impacto que generó ver a repartidores locales ayudando a sus vecinos.
“Los repartidores de acá, de la zona, son un ejemplo para todo el país”, afirmó. Añadió que la motivación es transversal: “Esto no tiene que ver con nacionalidades, al final todos somos hermanos”.
“Sentimos que Chile es nuestro hogar”
La acción solidaria permitió reunir ayuda en tres camiones y desplegar en terreno a unos 40 voluntarios, de un colectivo que supera las cien personas.
Raúl destacó el vínculo con Chile de quienes participan: “La mayoría de los que estamos acá sentimos que Chile es nuestro hogar. Somos unos agradecidos de Chile”.
Sobre la forma de trabajo, el vocero señaló que buscan llegar directamente a las familias. “Nuestro reto es no llegar a los acopios, porque generan una burocracia en las entregas”, explicó, agregando que el objetivo es “devolver lo mejor que tenemos: las ganas de aportar y de agradecerle a este país”, mientras continúan recorriendo los sectores más afectados de Punta de Parra.
