¿Y las negociaciones con Felicevich? Deportes La Serena desmiente la oferta de Regis Marques para comprar el club

Por sorpresa, tomó a todo el fútbol chileno la revelación de Regis Marques, representante de jugadores brasileños, quien aseguró que tenía negociaciones para comprar el club Deportes La Serena.

El agente, encargado de traer a Lucas Romero a la Universidad de Chile, afirmó en Los Tenores de ADN que incluso ya había enviado una oferta cercana a los 4 millones de dólares y que estaba en conversaciones con Fernando Felicevich para llegar a un acuerdo.

Pero un giro radical de los hechos, desde la gerencia “papayera” salieron a desmentirlo, asegurando que el club no está en venta y que no han existido conversaciones con él para la venta de la institución.

“No, Deportes La Serena no está a la venta. Es un proyecto en el que estamos de cabeza. A mí no me llegó ningún ofrecimiento directo de Regis Marques”, dijo el gerente general y propietario de Deportes La Serena, Andrés Kishinevsky, en una entrevista con Diario El Día.

“Además, sería poco serio negociar algo tan privado de manera pública. Hoy el club sigue en esta línea de administración y de desarrollo a largo plazo”, cerró el dirigente.