En medio de la lucha por el descenso: Alexis Sánchez y Gabriel Suazo reciben pésimas noticias en Sevilla

Los chilenos volverán a estar fuera del equipo en la nueva jornada de La Liga.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Fran Santiago

El Sevilla no lo pasa bien en La Liga de España, donde actualmente se encuentra seriamente comprometido con el descenso a la Segunda División.

Sumando ya cuatro partidos sin conocer la victoria, el equipo albirrojo se ubica en el puesto 14 de la clasificación con 21 puntos, a solo dos unidades del Alavés, conjunto que marca la zona de pérdida de categoría.

Este sábado 25 de enero, los de Nervión volverán a la acción en la competencia local, cuando reciban al Athletic Club a las 14:30 horas, duelo para el cual los chilenos nuevamente estarán al margen.

Según informa el Diario de Sevilla, Alexis Sánchez sigue sin recuperarse de la molestia física que lo tiene marginado desde hace tres semanas y otra vez no formará parte de la convocatoria de Matías Almeyda.

En el caso de Gabriel Suazo, ya se encuentra completamente recuperado de la lesión que sufrió hace un mes, por lo que sí estará presente en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque no desde el arranque, ya que el entrenador argentino volverá a optar por Joaquín Martínez, más conocido como “Oso”, para ocupar el puesto de lateral izquierdo.

