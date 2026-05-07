Tras 60 años: FIFA pone fin a una era y confirma histórico cambio para los próximos Mundiales

Este jueves, la FIFA confirmó un histórico cambio para los próximos Mundiales. El ente rector del fútbol le pondrá fin a su relación con la empresa italiana Panini, que dejará de producir álbumes y artículos coleccionables de la Copa del Mundo luego de 60 años.

A través de un comunicado, la FIFA anunció un nuevo acuerdo con Fanatics, compañía estadounidense dueña de la marca Topps, que asumirá desde 2031 la fabricación de álbumes, stickers, cartas coleccionables y distintos productos relacionados con el Mundial y otras competencias oficiales.

“La FIFA y Fanatics acaban de ampliar su ya fructífero y diversificado marco de colaboración comercial al firmar un exclusivo acuerdo de concesión de licencias a largo plazo —surtirá pleno efecto en 2031— para coleccionables tanto físicos como digitales, incluidos juegos de cartas y cromos”, informó el organismo internacional.

“Fanatics Collectibles se encargará del diseño y desarrollo de todos los productos, que fabricará la marca Topps”, agregó la FIFA.

Sobre esta nueva alianza, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que “Fanatics es un auténtico referente de innovación en materia de artículos coleccionables. La marca ofrece a la afición una forma diferente y muy atractiva de acercarse a sus equipos y jugadores favoritos”.

De esta manera, el Mundial 2030 será el último torneo que contará con un álbum oficial de Panini. Luego iniciará una nueva etapa encabezada por Fanatics y Topps.