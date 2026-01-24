Esquiadora chilena queda entre las 10 mejores del Freeride Junior World Championship

Una de las variantes de los deportes invernales es el Freeride, competencia de esquí y snowboard donde Chile ha comenzado a tener resultados a nivel internacional.

En este caso, hablamos del caso de Aymara Viel, quien tuvo una destacada participación en el Freeride Junior World Championship, circuito dirigido a deportistas entre 14 y 18 años, donde los competidores se desempeñan en un descenso fuera de pista, que es evaluado por jueces según criterios como el control, fluidez y saltos.

Al respecto, la deportista nacional logró acumular 57 puntos para colocarse en el noveno lugar de su categoría en la fecha disputada en Kappl, Austria, donde la local Jana Hausl se quedó con el triunfo.

“Es un honor que Chile sea un semillero del Freeride a nivel mundial; Aymara Viel logró un hito importante que venimos trabajando hace ya 10 años”, dijo el fundador de Freeride Chile y Sudamérica, Fernando Ochagavia.

Otro deportista que también hizo historia en el Freeride Junior World Championship fue Bruno Salazar, quien terminó en la posición 17 en snowboard.

Las expectativas a nivel nacional ahora están en el Mundial de Freeride adulto, que se disputará en Andorra entre el 1 y el 6 de febrero, donde Isidora Assler representará a nuestro país.