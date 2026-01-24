;

Esquiadora chilena queda entre las 10 mejores del Freeride Junior World Championship

Aymara Viel logró el noveno lugar en la fecha del circuito planetario disputado en Austria.

Carlos Madariaga

Esquiadora chilena queda entre las 10 mejores del Freeride Junior World Championship

Esquiadora chilena queda entre las 10 mejores del Freeride Junior World Championship / Cedida

Una de las variantes de los deportes invernales es el Freeride, competencia de esquí y snowboard donde Chile ha comenzado a tener resultados a nivel internacional.

En este caso, hablamos del caso de Aymara Viel, quien tuvo una destacada participación en el Freeride Junior World Championship, circuito dirigido a deportistas entre 14 y 18 años, donde los competidores se desempeñan en un descenso fuera de pista, que es evaluado por jueces según criterios como el control, fluidez y saltos.

Revisa también:

ADN

Al respecto, la deportista nacional logró acumular 57 puntos para colocarse en el noveno lugar de su categoría en la fecha disputada en Kappl, Austria, donde la local Jana Hausl se quedó con el triunfo.

“Es un honor que Chile sea un semillero del Freeride a nivel mundial; Aymara Viel logró un hito importante que venimos trabajando hace ya 10 años”, dijo el fundador de Freeride Chile y Sudamérica, Fernando Ochagavia.

Otro deportista que también hizo historia en el Freeride Junior World Championship fue Bruno Salazar, quien terminó en la posición 17 en snowboard.

Las expectativas a nivel nacional ahora están en el Mundial de Freeride adulto, que se disputará en Andorra entre el 1 y el 6 de febrero, donde Isidora Assler representará a nuestro país.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad