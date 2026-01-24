;

FOTO. Rival de Garin en el Australian Open le dedica emotivo mensaje tras la muerte de su padre: “Me salió del corazón”

El italiano Luciano Darderi, quien eliminó a “Gago” en el primer Grand Slam del año, tuvo un lindo gesto con el chileno tras el fallecimiento de su padre.

Un durísimo momento es el que atraviesa Cristian Garin en estos momentos, luego de conocerse la muerte de su padre durante la jornada del pasado viernes.

El tenis chileno se encuentra de luto por el fallecimiento de Sergio Garin, y la noticia también llegó al circuito internacional, donde el italiano Luciano Darderi, gran amigo de “Gago”, le dejó un emotivo mensaje tras conseguir una nueva victoria en el Australian Open.

Quiero desearle mucha fuerza. Está pasando por un momento difícil del que volverá más fuerte. A lo largo del año vamos a estar juntos y lo vamos a tratar de apoyar entre todos”, dijo el número 25 del mundo a Clay Magazine luego de vencer a Karen Khachanov en los dieciseisavos de final.

Además, tras imponerse al ruso, se acercó a una de las cámaras de transmisión presentes en la cancha, donde escribió: “Fuerza Gago”. “Fue algo que me salió del corazón, quise hacerlo en ese momento. Con Cris entrenamos juntos, compartimos al mismo preparador físico y lo considero un amigo. Quería reconocerlo a él y a su papá”, explicó Darderi sobre su gesto.

Ahora, el italiano deberá enfrentar un desafío mayúsculo en el primer Grand Slam de la temporada, ya que en los octavos de final tendrá que verse las caras ante Jannik Sinner, número dos del mundo.

