Activan Alerta SAE por crecida del río Loa: ordenan evacuación de zonas aledañas

Las autoridades de Antofagasta activaron este sábado la alarma SAE de Senapred debido al aumento del caudal del río Loa, provocado por las fuertes lluvias en la cordillera durante las últimas horas.

La medida busca prevenir accidentes y proteger a la población que habita cerca de la ribera del río.

Según informan desde la emergencia, los sectores más afectados son Yalquincha y zonas aledañas, donde se ha solicitado a los vecinos evacuar de inmediato y no acercarse al río.

“EVITE ribera del Rio Loa, por alerta de crecida. comuna de Calama”, indicó el mensaje oficial de Senapred.

Se estima que la condición de crecida podría mantenerse hasta el domingo, por lo que las autoridades reiteran la necesidad de mantenerse alejados de la ribera y atender todas las indicaciones de prevención.