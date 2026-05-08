Brote de hantavirus en crucero refuerza vigilancia epidemiológica en Argentina: investigan origen geográfico del contagio

Los responsables de Salud de las provincias de Argentina se reunieron con autoridades sanitarias nacionales para coordinar medidas de refuerzo de vigilancia epidemiológica del hantavirus, tras el brote de la enfermedad en un crucero que zarpó del país el pasado 1 de abril.

Según informaron fuentes oficiales, en la reunió se presentó la información actualizada sobre el brote detectado en el buque MV Hondius. Asimismo, las autoridades nacionales informaron que, de momento, no es posible confirmar el origen del contagio.

De todos modos, comunicaron que la prueba realizada a uno de los pasajeros permitió identificar que la variante de hantavirus corresponde a la cepa Andes , con presencia en las sureñas provincias argentinas de Chubut, Río Negro y Neuquén, y en el sur de Chile.

Origen geográfico

“Actualmente, se están realizando nuevos estudios para determinar su posible origen geográfico y su emparentamiento con otras cepas involucradas en transmisión de persona a persona”, informó el Ministerio de Salud de Argentina en un comunicado.

En la reunión, también se presentó información sobre el recorrido por diversas zonas de Argentina, Chile y Uruguay que entre finales de noviembre pasado y hasta subir al crucero hizo la pareja de neerlandeses que fue la primera en presentar síntomas de la enfermedad.

La entidad sanitaria argentina reiteró a las provincias la necesidad de intensificar la vigilancia epidemiológica y de ‘sensibilizar" a los equipos de salud para mejorar la sospecha y detección de casos ante síntomas compatibles con la enfermedad, de la que se han detectado 42 contagios en lo que va de 2026.