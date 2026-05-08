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Palestino cambia de estadio para jugar de local: el motivo y qué pasará con el Municipal de La Cisterna

El cuadro “árabe” hizo un importante anuncio respecto a su localía y al recinto de La Cisterna.

Daniel Ramírez

Palestino cambia de estadio para jugar de local: el motivo y qué pasará con el Municipal de La Cisterna

Palestino cambia de estadio para jugar de local: el motivo y qué pasará con el Municipal de La Cisterna / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Palestino cambia de estadio para jugar de local. A través de un comunicado oficial, el club anunció que ejercerá temporalmente su localía en el Municipal de la Pintana y en el Santa Laura.

¿El motivo? Según informó el cuadro “árabe”, no podrán utilizar el Estadio Municipal de La Cisterna por un tiempo porque la cancha será resembrada, una intervención que representa un nuevo avance en el proceso de modernización de este recinto deportivo.

“Desde inicios de mayo, se dio comienzo al proceso de resiembra de la cancha principal del Estadio Municipal de La Cisterna. Nuestra institución sigue reavivando su compromiso con el Estadio, por lo que buscamos que nuestro terreno de juego continúe con condiciones de primer nivel para futuros compromisos”, señaló el elenco tricolor.

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“Con el objetivo de fortalecer nuestras instalaciones, Palestino ejercerá temporalmente su localía en el Estadio Municipal de la Pintana y el Estadio Santa Laura. Estas modificaciones permitirán brindar las mejores condiciones deportivas a nuestros planteles y a los clubes que vengan a visitarnos”, agregaron.

Cabe recordar que, hace pocos meses, Palestino instaló torres de iluminación en el Municipal de La Cisterna, lo que permitió habilitar el recinto para albergar encuentros de competiciones internacionales.

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