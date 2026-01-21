El avance de los incendios forestales en la región del Biobío dejó a Punta de Parra, en la comuna de Tomé, como uno de los sectores más afectados, con más de 250 viviendas destruidas y miles de damnificados.

Entre ellos está Ana Iturra, quien perdió su casa y también la Escuela Punta de Parra donde su hijo cursaría octavo básico este año. El establecimiento educacional, que aún no era inaugurado pero llevaba casi 2 años de funcionamiento, quedó con daños totales.

Escuela quemada en Punta Parra Ampliar

“También se quemó toda la escuela. Pérdida total también para los niños”, relató Iturra, lamentando que se tratara de “la esperanza que ellos tenían, contentos, felices, con su escuela nueva, y ahora sin nada otra vez”.

“A mis compañeros se le quemó la casa”

Sobre las alternativas para el inicio del año escolar, la apoderada aseguró no contar aún con información. “Al momento, yo no me he informado de nada, porque he estado pendiente solamente de acá, de mi sitio, de mi casa”, explicó.

Escuela quemada en Punta Parra Ampliar

Su hijo, Cristóbal González, también expresó la frustración tras la destrucción del recinto. “Mal, porque teníamos mucha posibilidad ahí. El colegio estaba nuevo recientemente”, señaló, agregando que funcionó “un año y medio, más o menos” y que “a la mayoría de mis compañeros se le quemó la casa”.

En total son tres los establecimientos quemados, dejando alrededor de 783 estudiantes sin infraestructura para estudiar. Se trataría de dos escuelas y 1 liceo.