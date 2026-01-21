;

FOTOS. “Se quemó toda la escuela”: madre e hijo relatan la lamentable pérdida que dejó el incendio en Punta Parra

El establecimiento, inaugurado hace poco más de un año, quedó con daños totales tras el siniestro, dejando a estudiantes y apoderados sin certezas a semanas del inicio de clases.

Martín Neut

Nicolás Medina

Escuela quemada en Punta Parra

Escuela quemada en Punta Parra

El avance de los incendios forestales en la región del Biobío dejó a Punta de Parra, en la comuna de Tomé, como uno de los sectores más afectados, con más de 250 viviendas destruidas y miles de damnificados.

Entre ellos está Ana Iturra, quien perdió su casa y también la Escuela Punta de Parra donde su hijo cursaría octavo básico este año. El establecimiento educacional, que aún no era inaugurado pero llevaba casi 2 años de funcionamiento, quedó con daños totales.

ADN
ADN

Escuela quemada en Punta Parra

También se quemó toda la escuela. Pérdida total también para los niños”, relató Iturra, lamentando que se tratara de “la esperanza que ellos tenían, contentos, felices, con su escuela nueva, y ahora sin nada otra vez”.

“A mis compañeros se le quemó la casa”

Sobre las alternativas para el inicio del año escolar, la apoderada aseguró no contar aún con información. “Al momento, yo no me he informado de nada, porque he estado pendiente solamente de acá, de mi sitio, de mi casa”, explicó.

ADN

Escuela quemada en Punta Parra

Su hijo, Cristóbal González, también expresó la frustración tras la destrucción del recinto. “Mal, porque teníamos mucha posibilidad ahí. El colegio estaba nuevo recientemente”, señaló, agregando que funcionó “un año y medio, más o menos” y que “a la mayoría de mis compañeros se le quemó la casa”.

En total son tres los establecimientos quemados, dejando alrededor de 783 estudiantes sin infraestructura para estudiar. Se trataría de dos escuelas y 1 liceo.

ADN

Escuela quemada en Punta Parra

