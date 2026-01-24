Por culpa de ChatGPT: el insólito motivo que causó el despido del entrenador de Ignacio Saavedra en Rusia / Instagram @i6nacio_sp

Ignacio Saavedra se encuentra desde el 2024 en Rusia, integrando el plantel del Sochi, club con el que descendió en aquel año y retornó a la Premier League de dicho país en 2025.

Todo ese proceso fue encabezado por el español Robert Moreno, cuyo período a cargo del equipo finalizó en septiembre del año recién pasado.

Quien dirigió a la selección hispana absoluta luego de la salida de Luis Enrique quedó en evidencia respecto de su particular fórmula para ejercer su rol en Rusia.

Según lo expuesto por Andrei Orlov, exdirector general del club, a medios locales, la salida de Robert Sánchez se debió a su uso excesivo de ChatGPT.

“Preparaba las formaciones, las tácticas y las instrucciones para cada jugador en función de lo que le decía la Inteligencia Artificial. En algunos casos hasta los cambios se los consultaba”, planteó, poniendo como ejemplo que en los programas de entrenamiento que planificó el hispano se planteaba que los jugadores no debían dormir durante 28 horas.

Además, recurrió a la IA para contratar a Artur Shushenachev en desmedro de Vladimir Pisarsky y Pavel Meles: el uzbeko apenas anotó un gol en 15 partidos.

“Era una herramienta más, ¿por qué no? Pero para Moreno, la IA se convirtió en una obsesión preocupante, que en un momento agotó a todos dentro del club”, reconoció Orlov, lo cual, sumado al haber obtenido apenas un punto en sus primeros siete encuentros en el regreso a la máxima categoría del fútbol ruso le terminó costando la salida al DT de Ignacio Saavedra.