;

Por culpa de ChatGPT: el insólito motivo que causó el despido del entrenador de Ignacio Saavedra en Rusia

El exdirector general del Sochi explicó por qué sacaron de su cargo al español Robert Moreno el año pasado.

Carlos Madariaga

Por culpa de ChatGPT: el insólito motivo que causó el despido del entrenador de Ignacio Saavedra en Rusia

Por culpa de ChatGPT: el insólito motivo que causó el despido del entrenador de Ignacio Saavedra en Rusia / Instagram @i6nacio_sp

Ignacio Saavedra se encuentra desde el 2024 en Rusia, integrando el plantel del Sochi, club con el que descendió en aquel año y retornó a la Premier League de dicho país en 2025.

Todo ese proceso fue encabezado por el español Robert Moreno, cuyo período a cargo del equipo finalizó en septiembre del año recién pasado.

Revisa también:

ADN

Quien dirigió a la selección hispana absoluta luego de la salida de Luis Enrique quedó en evidencia respecto de su particular fórmula para ejercer su rol en Rusia.

Según lo expuesto por Andrei Orlov, exdirector general del club, a medios locales, la salida de Robert Sánchez se debió a su uso excesivo de ChatGPT.

Preparaba las formaciones, las tácticas y las instrucciones para cada jugador en función de lo que le decía la Inteligencia Artificial. En algunos casos hasta los cambios se los consultaba”, planteó, poniendo como ejemplo que en los programas de entrenamiento que planificó el hispano se planteaba que los jugadores no debían dormir durante 28 horas.

Además, recurrió a la IA para contratar a Artur Shushenachev en desmedro de Vladimir Pisarsky y Pavel Meles: el uzbeko apenas anotó un gol en 15 partidos.

“Era una herramienta más, ¿por qué no? Pero para Moreno, la IA se convirtió en una obsesión preocupante, que en un momento agotó a todos dentro del club”, reconoció Orlov, lo cual, sumado al haber obtenido apenas un punto en sus primeros siete encuentros en el regreso a la máxima categoría del fútbol ruso le terminó costando la salida al DT de Ignacio Saavedra.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad