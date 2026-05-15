Avaluado en US$ 2 millones: hallan contenedor con más de 300 mil productos tecnológicos de contrabando en San Antonio

Durante este viernes, funcionarios de la Dirección Regional de Aduanas de San Antonio detectaron un millonario cargamento de productos tecnológicos de contrabando al inspeccionar un contenedor que pretendía ingresar al país con una declaración falsa.

De acuerdo con los antecedentes, la carga había sido declarada como artículos de aseo, incluyendo racks de televisión, bolsas no tejidas y tendederos de ropa. Sin embargo, tras la revisión física, los fiscalizadores comprobaron que en su interior solo había productos electrónicos de distintas marcas, avaluados en más de dos millones de dólares.

El director regional de Aduanas, Angelo Vergara, explicó “hay un trabajo metódico, ordenado, disciplinado, en lo cual una unidad con distintos equipos, también con policías, selecciona contenedores, y producto de ello es que nos podemos encontrar con contrabandos de este nivel de magnitud”, afirmó.

Asimismo, detalló que la carga provenía principalmente de Asia y que el modo de operación llamó la atención de las autoridades. “Lo más relevante del modo operandi es muy impactante, porque no solamente tenemos la tecnología, sino que vienen sellos que eventualmente son de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles”, agregó.

Por su parte, el coordinador regional de Seguridad Pública, Hernán Silva, advirtió la relevancia del operativo en un país con fuerte vínculo al comercio marítimo. “Debemos cuidar la confianza que tienen todos los agentes del comercio para poder hacerlo en forma segura, tanto en el ingreso y salida de productos como en la comercialización al interior del territorio”, sostuvo.

En total, se incautaron 364.602 unidades, entre ellas 38 mil audífonos de marca Apple y 40 mil dispositivos TV Box, además de otros productos tecnológicos. Las autoridades destacaron que este tipo de ilícitos afecta directamente los ingresos fiscales y el financiamiento del gasto público.