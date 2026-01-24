Uno de los pocos chilenos que se encuentra en las grandes ligas de Europa es Guillermo Maripán, quien por estos días no lo pasa nada bien en el Torino.

Este sábado, el cuadro granate visitó al Como 1907 por la jornada 22 de la Serie A y regresó a Turín tras sufrir una dura goleada, con el seleccionado nacional como uno de los protagonistas.

Con Maripán comenzando como suplente e ingresando a los 21 minutos por la lesión de Ardian Ismajli, los dirigidos por Cesc Fàbregas se impusieron por un contundente 6-0 al “Toro”, partido en el que el ex Universidad Católica tuvo responsabilidad directa en uno de los goles.

Cuando corrían los 58 minutos del segundo tiempo, el defensor chileno se barrió dentro del área para intentar cortar un centro de Anastasios Douvikas, pero con la mala fortuna de que el balón impactó en su mano, sancionándose penal para el Como. La falta fue ejecutada por Lucas Da Cunha, quien convirtió el 3-0 parcial.

Con esta nueva caída, el Torino suma ya cuatro derrotas consecutivas en la Serie A, una mala racha que lo ha hecho caer al puesto 14 de la tabla, quedando a seis puntos del Lecce, equipo que actualmente marca el descenso y que aún no disputa su partido en esta fecha, por lo que la diferencia podría reducirse.