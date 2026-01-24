;

VIDEOS. El grave error de Maripán en la goleada que sufrió el Torino en Serie A: peligran con el descenso

El defensor chileno fue protagonista negativo al cometer un penal en la dura derrota por 6-0 de su equipo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

Uno de los pocos chilenos que se encuentra en las grandes ligas de Europa es Guillermo Maripán, quien por estos días no lo pasa nada bien en el Torino.

Este sábado, el cuadro granate visitó al Como 1907 por la jornada 22 de la Serie A y regresó a Turín tras sufrir una dura goleada, con el seleccionado nacional como uno de los protagonistas.

Con Maripán comenzando como suplente e ingresando a los 21 minutos por la lesión de Ardian Ismajli, los dirigidos por Cesc Fàbregas se impusieron por un contundente 6-0 al “Toro”, partido en el que el ex Universidad Católica tuvo responsabilidad directa en uno de los goles.

Revisa también:

ADN

Cuando corrían los 58 minutos del segundo tiempo, el defensor chileno se barrió dentro del área para intentar cortar un centro de Anastasios Douvikas, pero con la mala fortuna de que el balón impactó en su mano, sancionándose penal para el Como. La falta fue ejecutada por Lucas Da Cunha, quien convirtió el 3-0 parcial.

Con esta nueva caída, el Torino suma ya cuatro derrotas consecutivas en la Serie A, una mala racha que lo ha hecho caer al puesto 14 de la tabla, quedando a seis puntos del Lecce, equipo que actualmente marca el descenso y que aún no disputa su partido en esta fecha, por lo que la diferencia podría reducirse.

El resumen completo del partido

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad