Juega en Rusia, volvió a ser convocado a La Roja y así habla de su evolución: “Me tuve que reconvertir”

El volante de la selección chilena, Ignacio Saavedra, anticipó los próximos amistosos ante Rusia y Perú por la fecha FIFA de noviembre. El formado en la UC conoce de cerca el fútbol ruso, ya que actualmente milita en el PFC Sochi, y adelantó lo que le espera a La Roja en su visita al país europeo.

“Estoy muy feliz, obviamente un poco raro porque venir acá a Rusia, a la selección, es que es algo que nunca pensé que se iba a dar. La verdad es que estoy muy contento", comenzó declarando en diálogo con los canales oficiales de la Federación.

“Estoy muy contento de que ellos vean el lindo lugar que es Rusia y mi club. Me pone contento y estoy muy ilusionado también por estar acá en la selección, con todos estos grandes jugadores y el cuerpo técnico", agregó.

Respecto a su presente en el fútbol ruso, Saavedra sostuvo que “en la Premier League de Rusia el nivel es muy alto. Como equipo no hemos tenido los mejores resultados, pero personalmente me siento muy bien, ya llevo dos goles, he sido uno de los capitanes del equipo y mi presente acá es muy bueno. Creo que estar acá también es un mérito de lo que he hecho en el club".

Además, explicó que “Sochi es un lugar súper turístico acá en Rusia, es muy parecido a lo que es Viña, me da un poco esa vibra. Nosotros estamos en un lugar muy tranquilo, donde hay muchos turistas. Es una ciudad muy nueva, a mí me encanta y a mi mujer también".

Ignacio Saavedra y su regreso a La Roja

Sobre su vuelta a las convocatorias de la selección chilena, el mediocampista de 26 años señaló que "yo siempre he estado muy presente en lo que es el club, creo que eso es lo primero y después si viene la selección es mérito de lo que estoy haciendo en el club. Mi presente es el día a día, el poder seguir aportando al equipo y ganando experiencia".

“También me gustaría ir a otro lugar mejor, pero la verdad es que ahora estoy pensando en el presente y el presente hoy en día ya es la selección, así que eso es lo que tengo que estar pensando", agregó.

El volante también abordó su adaptación al fútbol de Rusia y apuntó que “en Católica era un poco más el volante defensivo y acá con el primer técnico me tuve que reconvertir en ser un volante un poco más llegador, de patear penales, las pelotas detenidas e ir al área. Al final es una progresión mía como jugador que creo que es muy importante para seguir creciendo”, afirmó.

Por último, analizó los partidos ante Rusia y Perú. “Va a ser un partido muy difícil, Rusia es una selección muy fuerte, que tiene mucho recorrido y que juega muy bien. Tiene un par de jugadores muy buenos y un técnico de mucha experiencia".

“Con Perú hace poco jugamos con ellos. Es una selección que también está en un nuevo proceso, que lo va a hacer muy bien, pero me lo tomo con mucha ilusión. Sé que el grupo está muy bien y sé que lo vamos a hacer muy bien", concluyó.