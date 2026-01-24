;

VIDEO. Matías Soto suma su segunda final seguida en el M25 de Santiago: este domingo va por el título

El copiapino avanzó nuevamente a la batalla por la corona en el Estadio Nacional.

Carlos Madariaga

Matías Soto suma su segunda final seguida en el M25 de Santiago: este domingo va por el título

Matías Soto suma su segunda final seguida en el M25 de Santiago: este domingo va por el título / JORGE DIAZ HONORATO

La Federación de Tenis de Chile comenzó el año organizando dos torneos M25 para potenciar el crecimiento de los jugadores más jóvenes.

Sin embargo, quien ha aprovechado al máximo la oportunidad en el Centro de Tenis y Raquetas del Parque Estadio Nacional es Matías Soto.

El copiapino, 389 del mundo y quinta mejor raqueta nacional, fue subcampeón la semana pasada tras caer en la final ante el argentino Facundo Mena por un doble 6/4.

Sin embargo, esta semana, Matías Soto está decidido a ir por su revancha y hoy sábado se metió en la final de la segunda semana del M25 de Santiago.

Todo tras imponerse por un claro 6/3 y 6/1 sobre el argentino Luciano Ambrogi, 437 del planeta.

Matías Soto buscará el título en el Estadio Nacional este domingo, a contar de las 11 de la mañana, cuando enfrente al francés Sean Cuenin, 419 del ranking ATP. La entrada al Court Anita Lizana es totalmente gratuita.

