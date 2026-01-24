La propuesta de Joaquín Lavín para las cárceles de Chile: “Negociaría con Bukele el envío de presos extranjeros del Tren de Aragua”

Sin lugar a dudas, uno de los temas más conversados durante la semana fue sobre el nombramiento del gabinete del presidente electo, José Antonio Kast.

Quien se refirió a los ministros del futuro Gobierno fue el exalcalde de la comuna de Las Condes y excandidato presidencial, Joaquín Lavín (UDI).

“Son un muy buen reflejo de la nueva realidad política nacional y social de Chile. Responde ciento por ciento a lo que se configuró después del plebiscito del Rechazo, donde se congregó el 62% que va más allá de la derecha tradicional”, comentó en una entrevista con LUN.

En esa misma línea, el economista indicó que “para mí, hay dos figuras de altísimo nivel: el jefe del equipo político y el jefe del equipo económico. Los conozco personalmente y me consta lo buenos que son”.

Los presos extranjeros en Chile

El exalcalde se refirió al viaje de la futura ministra de Seguridad a El Salvador para conocer la experiencia de Bukele. “Me pareció muy bien. Hay dos cosas importantes ahí. Primero, aprender cómo Bukele construyó una cárcel en menos de un año. En Chile, el Gobierno de Boric se demoró dos años y ni siquiera se ha licitado”, manifestó.

“Segundo, yo negociaría con Bukele el envío de presos extranjeros del Tren de Aragua que están condenados en Chile, tal como lo ha hecho Trump”, agregó.

Respecto a los presos, Lavín precisó que “muchos de ellos siguen operando desde las cárceles. Mandarlos allá sería un golpe fuerte y rápido contra el crimen organizado”, enfatizó.

Por último, el excandidato presidencial indicó que las claves en el Gobierno de Kast están en dos ejes. “Primero, dar señales fuertes contra la delincuencia y el crimen organizado, para disminuir la sensación de inseguridad. Segundo, crecimiento económico y creación de empleo”, cerró.