Esta es la nota que le ponen los chilenos al gabinete de José Antonio Kast, según la encuesta Panel Ciudadano-UDD
El sondeo también dio cuenta que ninguno de los futuros ministros evaluados supera el 50% de aprobación.
La última encuesta Panel Ciudadano-UDD abordó el primer gabinete del presidente electo José Antonio Kast y reveló que un 84% de los encuestados afirma haber escuchado o leído sobre su presentación.
Pese al alto nivel de conocimiento, ninguno de los futuros ministros evaluados supera el 50% de aprobación individual, según consigna el sondeo.
A ello se suma que la mayoría de los consultados declara no conocer a los ministros designados, situación que se acentúa especialmente en las carteras de Trabajo, Medio Ambiente y Desarrollo Social.
Ante la consulta “¿Qué nota le pondría al gabinete de José Antonio Kast?“, el equipo ministerial obtuvo una calificación promedio de 4,5, en una escala de 1 a 7.
