Familia con un bebé de apenas 14 días de vida se quedó sin casa en Penco tras los incendios forestales: buscan ayuda

Un voluntario que viajó desde la comuna de Curicó contó que se está recibiendo ayuda para levantar la vivienda de los afectados.

Sebastián Escares

Nicolás Medina

Damnificados incendio Cnncepción

Damnificados incendio Cnncepción / Rodrigo Fuica

Desde el pasado fin de semana que la región de Ñuble y la región del Biobío han sido foco de incendios forestales. Según cifras del Gobierno, se han contabilizado 21 fallecidos y 2.098 viviendas afectadas.

Una de ellas, fue la casa de un bebé de 14 días, la cual quedó completamente destruida luego del siniestro que afectó a Penco.

En diálogo con ADN, Emilio Núñez, un voluntario de la comuna de Curicó, en la región del Maule, contó la travesía que recorrió para llegar hasta la zona de los incendios y ayudar a una familia que lo perdió todo.

“Vi las noticias, escuché por todos lados que estaba como si hubiera caído una bomba nuclear, y lo que he visto acá es tal cual”, relató.

“El domingo en la noche viajé para acá, puse una pala, una picota al lado de un paradero, ahí en el cruce de Los Niches y publiqué que venía en camino los grupos de Facebook y la gente me ha ayudado”, continuó relatando.

Fue una vez llegando a Penco, que se encontró con una casa que “estaba toda siniestrada, no quedaba nada; abajo vivían los papás de la familia, o sea, los abuelos de un niño de 14 días, y vivían los abuelos abajo y arriba vivían los papás, junto a María Jesús, que tiene 8 años, y Diego, que tiene 16 años”, comentó.

Actualmente, “estoy buscando la forma de hacer, de juntarle materiales de construcción para poder construir su casa y ayudarlo ahí a que se levante lo más pronto posible”, enfatizó.

¿Cómo ayudar?

El voluntario proveniente de Curicó, dijo que "toda ayuda recibida va a ser con destinatario a Karen Sandoval, que es la mamá de la guagua de 14 días hoy día, y Matías Rojas, que es el papá de la guagua".

En esa línea, el voluntario dio su número de celular para entregar ayuda a la familia afectada. El número es: +569 3144 4612.

