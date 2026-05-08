Corte de luz en Santiago este viernes 8 de mayo: Enel confirma interrupciones en 7 comunas de la RM

Diversos sectores de la región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados durante este viernes 8 de mayo. Así lo informó Enel que detalló interrupciones del suministro eléctrico en siete comunas de Santiago debido a trabajos técnicos previamente calendarizados.

Según explicó la compañía, estas suspensiones forman parte de labores de mantenimiento y mejora de la red eléctrica.

En ese contexto, la empresa indicó que las interrupciones fueron programadas y que se extenderán por varias horas dependiendo del sector intervenido.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este viernes 8 de mayo

De acuerdo con la información entregada por Enel, las comunas afectadas serán Huechuraba, Independencia, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, La Florida y San Miguel.

Huechuraba: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

Ampliar

Independencia: desde las 09:30 horas hasta las 13:00 horas.

Ampliar

Maipú: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

Ampliar

Maipú: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

Ampliar

Pedro Aguirre Cerda: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

Ampliar

La Cisterna: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.

Ampliar

La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 12:00 horas.

Ampliar

San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.