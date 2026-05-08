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Corte de luz en Santiago este viernes 8 de mayo: Enel confirma interrupciones en 7 comunas de la RM

Las interrupciones se podrían prolongar por hasta 8 horas en algunos sectores de la capital. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Corte de luz en Santiago este viernes 8 de mayo: Enel confirma interrupciones en 7 comunas de la RM

Diversos sectores de la región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados durante este viernes 8 de mayo. Así lo informó Enel que detalló interrupciones del suministro eléctrico en siete comunas de Santiago debido a trabajos técnicos previamente calendarizados.

Según explicó la compañía, estas suspensiones forman parte de labores de mantenimiento y mejora de la red eléctrica.

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En ese contexto, la empresa indicó que las interrupciones fueron programadas y que se extenderán por varias horas dependiendo del sector intervenido.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este viernes 8 de mayo

De acuerdo con la información entregada por Enel, las comunas afectadas serán Huechuraba, Independencia, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, La Florida y San Miguel.

  • Huechuraba: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
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  • Independencia: desde las 09:30 horas hasta las 13:00 horas.
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  • Maipú: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
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  • Maipú: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • Pedro Aguirre Cerda: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • La Cisterna: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
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  • La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 12:00 horas.
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  • San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.
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