Confirman lluvias y heladas para Santiago: así es el “giro polar” que llega a la Región Metropolitana / Ruslan Salikhov

La Región Metropolitana ya empezó a dejar atrás el episodio de lluvias y se encamina a un cambio brusco en las condiciones del tiempo.

Luego del sistema frontal que cruzó la zona central, los pronósticos apuntan a la instalación de altas presiones y a un descenso importante de las temperaturas. Según Meteored, se espera un “giro polar”.

Acorde al análisis de este último sitio, los primeros indicios aparecieron en horas de jueves 8 de mayo. Tras el paso del frente de mal tiempo, las mañanas de Santiago serán cada vez más heladas y el ambiente más seco.

La parte más intensa de este cambio llegaría entre la madrugada del sábado 9 y el domingo 10 de mayo. De acuerdo con Meteored, la mínima podría caer a entre 3 °C y 4 °C.

Mientras que en comunas como Curacaví y Colina los termómetros oscilarán entre los 0 °C y 2 °C, en sectores precordilleranos como San José de Maipo se proyectan temperaturas de entre -1 °C y -2 °C durante la madrugada del sábado.

Las máximas también bajarán en el corto plazo. Entre jueves y sábado se moverían en torno a 16 °C y 18 °C en la capital, antes de un repunte térmico para el domingo.

Lluvia en Santiago: ¿Qué día podrían volver las precipitaciones a la Región Metropolitana?

Según el portal meteorológico YR, perteneciente al Instituto Meteorológico de Noruega, la RM podría recibir nuevas precipitaciones el próximo viernes 15 de mayo, concentradas durante la tarde, con una proyección de 2,3 milímetros de agua.