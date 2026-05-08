Tensión máxima en Ormuz: Estados Unidos e Irán intercambian fuego pese al alto el fuego

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar tras un intercambio de fuego en el estrecho de Ormuz, considerado uno de los pasos marítimos más sensibles del mundo por su importancia para el transporte de petróleo.

El hecho ocurre pese al alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

Según informó el Comando Central estadounidense, fuerzas iraníes lanzaron misiles, drones y pequeñas embarcaciones contra destructores de Estados Unidos que transitaban por la ruta marítima internacional que conecta Ormuz con el golfo de Omán.

Versiones cruzadas tras grave incidente en el estrecho de Ormuz

De acuerdo con Washington, los destructores Truxtun, Rafael Peralta y Mason fueron atacados mientras cruzaban la zona. Como respuesta, las fuerzas estadounidenses golpearon instalaciones militares iraníes que, según su versión, habrían sido utilizadas para lanzar drones y misiles.

El Comando Central aseguró que sus fuerzas “eliminaron amenazas dirigidas contra ellos” y atacaron centros de mando, puntos de vigilancia y lugares de lanzamiento. Sin embargo, también afirmó que “no busca una escalada”, aunque se mantiene preparado para proteger a sus tropas.

La versión iraní apunta en sentido contrario. El Ejército de Irán acusó a Estados Unidos de violar la tregua tras atacar dos embarcaciones cerca de Ormuz, incluida una que sería un petrolero iraní. Según Teherán, la respuesta consistió en disparos contra buques militares estadounidenses.

Además, portavoces iraníes denunciaron ataques contra zonas costeras y civiles, incluyendo áreas en Bandar Jamir, Sirik y la isla de Qeshm. También afirmaron que sus fuerzas provocaron “daños significativos” a barcos militares de Estados Unidos.

Pese a la gravedad del cruce, el presidente Donald Trump aseguró que el alto el fuego sigue en vigor y que las negociaciones con Irán continúan. En redes sociales, describió el episodio como un triunfo de sus fuerzas y afirmó que los destructores “no sufrieron daños”.

El incidente ocurre cuando Washington espera una respuesta iraní a un nuevo memorando sobre un eventual fin del conflicto, lo que mantiene la atención internacional puesta sobre la estabilidad de la región.