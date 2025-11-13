;

“Uno conversa con trolls...“: reportaje vincula a Iván Poduje con cuentas que difundieron mensajes de odio contra Matthei y Jara

Los mensajes obtenidos por CIPER muestran conversaciones privadas entre Poduje y usuarios anónimos de X vinculados a campañas de desprestigio político.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

El arquitecto Iván Poduje, miembro del equipo programático de José Antonio Kast desde agosto, fue vinculado por un reportaje de CIPER a diversas cuentas “troll” de la red social X (exTwitter) que han difundido información falsa y mensajes de odio en contra de las candidatas Evelyn Matthei (UDI) y Jeannette Jara (PC).

El medio de investigación accedió a mensajes privados entre Poduje y usuarios anónimos como @DRESTRUM__Pl, @canserbero73, @Politica2chile y @camilo_anania, intercambios que se habrían producido entre 2024 y 2025.

ADN

YVO SALINAS/AGENCIA UNO / YVO SALINAS

Estas cuentas han sido identificadas por su participación activa en campañas de desinformación y ataques coordinados hacia figuras políticas del oficialismo y de la centroderecha.

Revisa también

ADN

Uno de los mensajes más llamativos fue el que Poduje envió al usuario @DRESTRUM__Pl, a quien le escribió: “Tenemos un café pendiente”. Este perfil es uno de los más activos en difundir contenido contra los adversarios del sector republicano.

En otra conversación, con la cuenta @canserbero73, el arquitecto agradeció su apoyo y comentó que “los de CHV están pegando harto”, luego de que ese usuario le asegurara que “el hermano de (Jeannette) Jara está detrás de nosotros”, una afirmación falsa.

Interacciones “coloquiales”

Según CIPER, Poduje reconoció las interacciones, aunque aseguró que fueron de carácter “coloquial” y negó conocer personalmente a los administradores de esas cuentas.

“Nunca he visto a ninguna de estas personas (..) siempre uno tiene conversaciones coloquiales con los trolls, obvio que sí, con trolls de todos lados”, declaró, añadiendo que en el comando de Kast no sabían de sus conversaciones en redes sociales: “Es totalmente secreto. Todo lo que hago en esto es secreto”, afirmó.

El reportaje también detalla que Poduje habría compartido documentos que luego fueron replicados por esas mismas cuentas con mensajes similares, alcanzando decenas de miles de visualizaciones.

El caso se suma a antecedentes previos publicados por el mismo medio, que ya habían detectado vínculos entre el equipo digital de Kast y cuentas anónimas dedicadas a atacar a sus adversarios políticos.

Actualmente, la Fiscalía Regional de Valparaíso, encabezada por Claudia Perivancich, mantiene una investigación sobre la difusión de contenidos de odio y desinformación en redes sociales, donde estos perfiles podrían ser objeto de revisión.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad