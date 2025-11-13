“Uno conversa con trolls...“: reportaje vincula a Iván Poduje con cuentas que difundieron mensajes de odio contra Matthei y Jara

El arquitecto Iván Poduje, miembro del equipo programático de José Antonio Kast desde agosto, fue vinculado por un reportaje de CIPER a diversas cuentas “troll” de la red social X (exTwitter) que han difundido información falsa y mensajes de odio en contra de las candidatas Evelyn Matthei (UDI) y Jeannette Jara (PC).

El medio de investigación accedió a mensajes privados entre Poduje y usuarios anónimos como @DRESTRUM__Pl, @canserbero73, @Politica2chile y @camilo_anania, intercambios que se habrían producido entre 2024 y 2025.

Estas cuentas han sido identificadas por su participación activa en campañas de desinformación y ataques coordinados hacia figuras políticas del oficialismo y de la centroderecha.

Uno de los mensajes más llamativos fue el que Poduje envió al usuario @DRESTRUM__Pl, a quien le escribió: “Tenemos un café pendiente”. Este perfil es uno de los más activos en difundir contenido contra los adversarios del sector republicano.

En otra conversación, con la cuenta @canserbero73, el arquitecto agradeció su apoyo y comentó que “los de CHV están pegando harto”, luego de que ese usuario le asegurara que “el hermano de (Jeannette) Jara está detrás de nosotros”, una afirmación falsa.

Interacciones “coloquiales”

Según CIPER, Poduje reconoció las interacciones, aunque aseguró que fueron de carácter “coloquial” y negó conocer personalmente a los administradores de esas cuentas.

“Nunca he visto a ninguna de estas personas (..) siempre uno tiene conversaciones coloquiales con los trolls, obvio que sí, con trolls de todos lados”, declaró, añadiendo que en el comando de Kast no sabían de sus conversaciones en redes sociales: “Es totalmente secreto. Todo lo que hago en esto es secreto”, afirmó.

El reportaje también detalla que Poduje habría compartido documentos que luego fueron replicados por esas mismas cuentas con mensajes similares, alcanzando decenas de miles de visualizaciones.

El caso se suma a antecedentes previos publicados por el mismo medio, que ya habían detectado vínculos entre el equipo digital de Kast y cuentas anónimas dedicadas a atacar a sus adversarios políticos.

Actualmente, la Fiscalía Regional de Valparaíso, encabezada por Claudia Perivancich, mantiene una investigación sobre la difusión de contenidos de odio y desinformación en redes sociales, donde estos perfiles podrían ser objeto de revisión.