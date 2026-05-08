Más de 20 tiros a su casa y su auto: qué se sabe del carabinero atacado a balazos en Lo Espejo

Durante la tarde de este jueves, un violento ataque armado se registró en la comuna de El Espejo, en la zona sur de Santiago, donde un cabo segundo de Carabineros fue blanco de una balacera mientras se encontraba en su domicilio junto a su expareja y su hija de 3 años.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió mientras la familia almorzaba, momento en que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y abrieron fuego con un arma automática contra la vivienda.

El propio funcionario policial relató que se escucharon cerca de 25 disparos , lo que obligó a todos los presentes a lanzarse al suelo para resguardarse de las balas.

Pese a la gravedad del ataque, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, cinco impactos balísticos alcanzaron el automóvil del carabinero, otros cuatro la vivienda y también se registraron disparos en una casa contigua.

Las circunstancias del ataque están siendo investigadas para determinar la dinámica de los hechos y dar con los responsables.