;

Más de 20 tiros a su casa y su auto: qué se sabe del carabinero atacado a balazos en Lo Espejo

Dos sujetos en motocicleta dispararon en al menos 25 ocasiones, obligándolos a lanzarse al suelo; no hubo heridos.

Cristóbal Álvarez

Agencia UNO

Agencia UNO

Durante la tarde de este jueves, un violento ataque armado se registró en la comuna de El Espejo, en la zona sur de Santiago, donde un cabo segundo de Carabineros fue blanco de una balacera mientras se encontraba en su domicilio junto a su expareja y su hija de 3 años.

Revisa también:

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió mientras la familia almorzaba, momento en que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y abrieron fuego con un arma automática contra la vivienda.

El propio funcionario policial relató que se escucharon cerca de 25 disparos, lo que obligó a todos los presentes a lanzarse al suelo para resguardarse de las balas.

Pese a la gravedad del ataque, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, cinco impactos balísticos alcanzaron el automóvil del carabinero, otros cuatro la vivienda y también se registraron disparos en una casa contigua.

Las circunstancias del ataque están siendo investigadas para determinar la dinámica de los hechos y dar con los responsables.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad