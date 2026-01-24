“Estamos bien”: Endler sufre duro golpe en goleada del Olympique Lyon en la Copa de Francia / Twitter @adrien_pittore

Este sábado, el plantel femenino del Olympique Lyon visitó al Olympique Marsella por los octavos de final de la Copa de Francia Femenina, torneo que no ganan desde 2023.

Con ello en mente, Christiane Endler fue parte del equipo titular, pero no pudo completar ni el primer tiempo del compromiso.

Cuando su equipo ya ganaba 1-0, con tanto de Marie-Antoinette Katoto, la capitana de La Roja Femenina debió ser reemplazada al minuto 18.

Esto luego que, al intentar achicar para evitar el empate, recibió un rodillazo de parte de una jugadora rival, lo cual le provocó un corte en el ojo izquierdo que le impidió continuar en cancha.

Sortie à la 18e minute de la Coupe de France contre l'OM, la gardienne de Lyon Christiane Endler a pris un coup de genou au niveau de l'arcade. Elle reçu plusieurs points de suture. Son indisponibilité n'est pas connue. #ArkemaPremiereLigue #OL #TEAMOL #INFOOL #LESLYONNES pic.twitter.com/wGM5ggZeif — Adrien Pittore (@adrien_pittore) January 24, 2026

Olympique Lyon no tuvo mayores problemas para resolver el partido ante Olympique Marsella, goleando finalmente por 5-1, pero existía la duda respecto de la situación de la golera nacional.

“Estamos bien”, comentó la propia jugadora en su cuenta de Instagram, donde mostró los puntos de sutura que recibió producto del impacto.

Habrá que esperar la evolución de Christiane Endler, considerando que el próximo domingo 1 de febrero recibirán a otra de las potencias del fútbol femenino galo, el PSG, por la fecha 14 del torneo local, donde son líderes.