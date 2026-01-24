;

FOTOS. “Estamos bien”: Endler sufre duro golpe en goleada del Olympique Lyon en la Copa de Francia

La portera no pudo siquiera estar 20 minutos en cancha tras recibir un rodillazo de una jugadora rival.

Carlos Madariaga

“Estamos bien”: Endler sufre duro golpe en goleada del Olympique Lyon en la Copa de Francia

“Estamos bien”: Endler sufre duro golpe en goleada del Olympique Lyon en la Copa de Francia / Twitter @adrien_pittore

Este sábado, el plantel femenino del Olympique Lyon visitó al Olympique Marsella por los octavos de final de la Copa de Francia Femenina, torneo que no ganan desde 2023.

Con ello en mente, Christiane Endler fue parte del equipo titular, pero no pudo completar ni el primer tiempo del compromiso.

Revisa también:

ADN

Cuando su equipo ya ganaba 1-0, con tanto de Marie-Antoinette Katoto, la capitana de La Roja Femenina debió ser reemplazada al minuto 18.

Esto luego que, al intentar achicar para evitar el empate, recibió un rodillazo de parte de una jugadora rival, lo cual le provocó un corte en el ojo izquierdo que le impidió continuar en cancha.

Olympique Lyon no tuvo mayores problemas para resolver el partido ante Olympique Marsella, goleando finalmente por 5-1, pero existía la duda respecto de la situación de la golera nacional.

“Estamos bien”, comentó la propia jugadora en su cuenta de Instagram, donde mostró los puntos de sutura que recibió producto del impacto.

Habrá que esperar la evolución de Christiane Endler, considerando que el próximo domingo 1 de febrero recibirán a otra de las potencias del fútbol femenino galo, el PSG, por la fecha 14 del torneo local, donde son líderes.

ADN

Instagram @tianeendler

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad