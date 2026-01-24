;

O’Higgins suma al sexto refuerzo: tendrá la primera experiencia fuera de su país

Benjamín Schamine fue oficializado como la última incorporación de los celestes.

Carlos Madariaga

O’Higgins concentra altas expectativas con miras a un 2026 donde volverán a competir en Copa Libertadores.

Los de Rancagua presentarán este sábado a sus refuerzos en la “Noche Celeste”, donde se medirán a Magallanes.

Horas antes de aquel choque, el elenco celeste oficializó su sexta incorporación.

Se trata del volante argentino Benjamín Schamine, de 22 años, proveniente de Defensa y Justicia.

Formado en el “Halcón de Varela”, su único club hasta ahora, ya tuvo actividad tanto a nivel local como en Copa Sudamericana entre 2023 y 2024, pero en 2025 apenas jugó 18 partidos.

Oriundo de la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, Argentina, Benjamín Schamine llega a O’Higgins en calidad de préstamo, sumándose a Jorge Peña, Benjamín Rojas, Miguel Brizuela, Leandro Díaz y Bastián Yáñez como las caras nuevas del elenco rancagüino de cara a la temporada 2026.

