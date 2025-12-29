La arquera nacional Christiane Endler aprovechó su estadía en Chile para vivir un momento especial: celebrar por segunda vez su matrimonio con Sofía Orozco, esta vez rodeada de familiares y amigos en Algarrobo.

El evento se realizó el sábado en una casa ambientada para la ocasión, con piscina, quincho y detalles pensados para un matrimonio veraniego.

La histórica portera de la Selección Chilena ya se había casado en mayo de 2021 en París en una íntima ceremonia en medio de la pandemia del covid, y este año recordó la fecha con un mensaje en redes: “19/05/2021. 4 años de amor incondicional, te elegiría una y mil veces. ¡Gracias por tanto!”.

La celebración tuvo una temática elegante con toques juveniles. Endler lució dos outfits: un vestido dorado con detalles en el cuello y, más tarde, un conjunto blanco compuesto por short, top y blusa para la noche.

Las imágenes del evento fueron compartidas por la jugadora del Lyon en Instagram, mostrando momentos junto a sus invitados, entre ellos tres futbolistas reconocidas del medio local: Natalia Campos, Ámbar Soruco y Daniela Pardo.

Las asistentes también publicaron fotos y elogiaron la organización del evento. La guardameta de La Roja, por su parte, mostró en redes el proceso completo: maquillaje, decoración, fotos con mascotas y videos del festejo al aire libre.

El domingo, Tiane Endler compartió registros de la jornada posterior, con sus invitados descansando y disfrutando en la misma casa ubicada en la Quinta Región.