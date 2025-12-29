;

VIDEO. Volvió a dar el “Sí”: Christiane Endler realiza segunda boda en Chile tras íntima ceremonia en París

La futbolista de La Roja está casada desde el año 2021 con Sofía Orozco.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

La arquera nacional Christiane Endler aprovechó su estadía en Chile para vivir un momento especial: celebrar por segunda vez su matrimonio con Sofía Orozco, esta vez rodeada de familiares y amigos en Algarrobo.

El evento se realizó el sábado en una casa ambientada para la ocasión, con piscina, quincho y detalles pensados para un matrimonio veraniego.

La histórica portera de la Selección Chilena ya se había casado en mayo de 2021 en París en una íntima ceremonia en medio de la pandemia del covid, y este año recordó la fecha con un mensaje en redes: “19/05/2021. 4 años de amor incondicional, te elegiría una y mil veces. ¡Gracias por tanto!”.

Revisa también:

ADN

La celebración tuvo una temática elegante con toques juveniles. Endler lució dos outfits: un vestido dorado con detalles en el cuello y, más tarde, un conjunto blanco compuesto por short, top y blusa para la noche.

Las imágenes del evento fueron compartidas por la jugadora del Lyon en Instagram, mostrando momentos junto a sus invitados, entre ellos tres futbolistas reconocidas del medio local: Natalia Campos, Ámbar Soruco y Daniela Pardo.

Las asistentes también publicaron fotos y elogiaron la organización del evento. La guardameta de La Roja, por su parte, mostró en redes el proceso completo: maquillaje, decoración, fotos con mascotas y videos del festejo al aire libre.

El domingo, Tiane Endler compartió registros de la jornada posterior, con sus invitados descansando y disfrutando en la misma casa ubicada en la Quinta Región.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad