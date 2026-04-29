Hay historias que no se cuentan: se heredan. La Casa de los Espíritus pertenece a esa líneas de relatos que respiran entre generaciones, y su nueva adaptación audiovisual de la obra de Isabel Allende, estrenada en Prime Video este 29 de abril, parece haber entendido que no basta con recrearla, sino que hay que sentirla.

Así lo dejan ver las voces de su directora, Francisca Alegría, y su elenco, quienes convergen en una idea común: esta no es solo una serie, es un acto colectivo de memoria.

LA CASA DE LOS ESPÍRITUS / PRIME VIDEO Ampliar

“Es una labor de muchas personas”, adviertió la cabecilla de esta producción, recordando los seis años de trabajo que ha llevado este proyecto, trabajado junto a Fernando Urrejola y Andrés Wood como showrunners.

“Hay más de 700 personas en Chile que entregaron algo a esta serie… así como la novela habla de varias mujeres y generaciones, la creación también fue colectiva”, expouso.

En esa misma línea, Aline Küppenheim, quien da vida a Nivea del Valle, destacó el sello femenino que atraviesa el proyecto. “Los equipos encabezados por mujeres tienen una humanidad y una ternura que repercute en el resultado final”, afirmó. Y aunque reconoce la participación masculina, subraya la diferencia: “No es que esté mal trabajar con hombres, pero aquí hay una lealtad distinta, un compromiso que se siente en pantalla”.

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Desde otra vereda, quien encarga a una de las Clara del Valle, Nicole Wallace, aporta una mirada íntima, casi espiritual. Su paso por Chile no fue solo laboral, sino transformador. “He aprendido de la ternura, del cuidado y de la generosidad… estas mujeres han pasado por mucho dolor, pero siguen adelante desde el amor”, reflexionó la española.

En su experiencia, lo femenino no es fragilidad, sino una forma compleja de resistencia: “La dulzura no es incompatible con la fuerza”.

“Un país sin memoria..."

Ese mismo contraste aparece en las reflexiones del elenco masculino. Alfonso Herrera (Esteban Trueba) reconoció en la historia un espejo incómodo pero necesario. “Hablar de este universo es hablar del patriarcado… de estructuras que siguen existiendo”, señaló. Para el actor, la serie no solo revisita el pasado, sino que interpela el presente: “Un país sin memoria es un país sin futuro”, citó el mexicano citando la frase plasmada en el Estadio Nacional Julio Martínez.

Nicolás Contreras (Pedro Tercero García) en tanto, conecta con la dimensión más humana de su personaje. “Es un rebelde con muchas causas… alguien que se atreve a marcar una diferencia”, dijo, destacando la vigencia de esos gestos en las nuevas generaciones.

Pero quizás el hilo más profundo que une todas estas voces es la reflexión final sobre lo que la serie puede dejar. “La única forma de salir de un sistema violento es a través de la compasión”, expuso Alegría. Una idea que Küppenheim complementó con otra urgencia: “Ojalá despierte la curiosidad por leer… porque leer nos hace imaginar otras vidas posibles”.