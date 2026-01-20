FOTO. 13 son de Santiago, 11 de regiones: los detalles “relevantes” que tendrá el gabinete de José Antonio Kast
Tras una larga espera cargada de rumores e incertidumbre, hoy conocemos los nombres que acompañarán al mandatario en La Moneda.
Este martes 20 de enero, el presidente electo José Antonio Kast finalmente dio a conocer a los ministros que lo acompañarán en el Gobierno, al menos durante una primera etapa frente el caso de eventuales cambios.
Hay que recordar que el exdiputado que hoy llega a La Moneda desde la oposición, mantuvo un alto nivel de intriga y larga espera por conocer a los nombres de su gabinete.
Pero la espera se acabó y se puso fin a dudas y especulaciones. Ahora solo queda esperar a ver cómo es el desempeño de los elegidos para sus respectivas labores.
Asimismo, hay bastante para analizar y algunos aspectos a tener en cuenta de algunos rostros ya conocidos, sobre todo en algunos que ya veníamos viendo en el círculo más cercano de Kast durante su carrera como candidato.
Revisa también:
Algunos datos llamativos a tener en cuenta es que la edad promedio del gabinete es de 54,3 años, siendo Judith Marín (30) la ministra más joven y Jaime Campos (72) el de edad más avanzada. A nivel general, se trata del segundo más longevo en la historia, por detrás del segundo gobierno de Sebastián Piñera, que tenía un promedio de 55 años.
Otras estadísticas a considerar: 13 hombres, 11 mujeres; 13 de Santiago, 11 de regiones. Además, hay gran variedad de profesiones, desde abogados, ingenieros, publicistas, periodistas y una atleta. Resaltan además dos doctores en economía, una doctora en Administración Pública y un doctor en Transportes.
Los ministros de Kast
- María Trinidad Steinert: Ministerio de Seguridad.
- Fernando Barros: Ministerio de Defensa.
- Fernando Rabat: Ministerio de Justicia.
- José Francisco Pérez: Ministerio de Relaciones Exteriores.
- María Jesús Wulf: Ministerio de Desarrollo Social.
- May Chomalí: Ministerio de Salud.
- María Paz Arzola: Ministerio de Educación.
- Judith Marin: Ministerio de la Mujer.
- Natalia Duco: Ministerio del Deporte.
- Francisco Undurraga: Ministerio de Cultura.
- Claudio Alvarado: Ministerio del Interior.
- José García Ruminot: Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- Mara Sedini: Ministerio Secretaría General de Gobierno.
- Jorge Quiroz: Ministerio de Hacienda.
- Daniel Mas: Biministerio de Economía y Minería.
- Tomás Rau: Ministerio del Trabajo.
- Ximen Rincón: Ministerio de Energía.
- Jaime Campos: Ministerio de Agricultura.
- Martín Arrau: Ministerio de Obras Públicas.
- Louis de Grange: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
- Catalina Parot: Ministerio de Bienes Nacionales.
- Francisca Toledo: Ministerio de Medio Ambiente.
- Iván Poduje: Ministerio de Vivienda.
- Ximena Lincolao: Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.