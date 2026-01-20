;

FOTO. 13 son de Santiago, 11 de regiones: los detalles “relevantes” que tendrá el gabinete de José Antonio Kast

Tras una larga espera cargada de rumores e incertidumbre, hoy conocemos los nombres que acompañarán al mandatario en La Moneda.

José Campillay

Este martes 20 de enero, el presidente electo José Antonio Kast finalmente dio a conocer a los ministros que lo acompañarán en el Gobierno, al menos durante una primera etapa frente el caso de eventuales cambios.

Hay que recordar que el exdiputado que hoy llega a La Moneda desde la oposición, mantuvo un alto nivel de intriga y larga espera por conocer a los nombres de su gabinete.

Pero la espera se acabó y se puso fin a dudas y especulaciones. Ahora solo queda esperar a ver cómo es el desempeño de los elegidos para sus respectivas labores.

Asimismo, hay bastante para analizar y algunos aspectos a tener en cuenta de algunos rostros ya conocidos, sobre todo en algunos que ya veníamos viendo en el círculo más cercano de Kast durante su carrera como candidato.

Algunos datos llamativos a tener en cuenta es que la edad promedio del gabinete es de 54,3 años, siendo Judith Marín (30) la ministra más joven y Jaime Campos (72) el de edad más avanzada. A nivel general, se trata del segundo más longevo en la historia, por detrás del segundo gobierno de Sebastián Piñera, que tenía un promedio de 55 años.

Otras estadísticas a considerar: 13 hombres, 11 mujeres; 13 de Santiago, 11 de regiones. Además, hay gran variedad de profesiones, desde abogados, ingenieros, publicistas, periodistas y una atleta. Resaltan además dos doctores en economía, una doctora en Administración Pública y un doctor en Transportes.

ADN

Características relevantes del gabinete de Kast

Los ministros de Kast

  • María Trinidad Steinert: Ministerio de Seguridad.
  • Fernando Barros: Ministerio de Defensa.
  • Fernando Rabat: Ministerio de Justicia.
  • José Francisco Pérez: Ministerio de Relaciones Exteriores.
  • María Jesús Wulf: Ministerio de Desarrollo Social.
  • May Chomalí: Ministerio de Salud.
  • María Paz Arzola: Ministerio de Educación.
  • Judith Marin: Ministerio de la Mujer.
  • Natalia Duco: Ministerio del Deporte.
  • Francisco Undurraga: Ministerio de Cultura.
  • Claudio Alvarado: Ministerio del Interior.
  • José García Ruminot: Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
  • Mara Sedini: Ministerio Secretaría General de Gobierno.
  • Jorge Quiroz: Ministerio de Hacienda.
  • Daniel Mas: Biministerio de Economía y Minería.
  • Tomás Rau: Ministerio del Trabajo.
  • Ximen Rincón: Ministerio de Energía.
  • Jaime Campos: Ministerio de Agricultura.
  • Martín Arrau: Ministerio de Obras Públicas.
  • Louis de Grange: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
  • Catalina Parot: Ministerio de Bienes Nacionales.
  • Francisca Toledo: Ministerio de Medio Ambiente.
  • Iván Poduje: Ministerio de Vivienda.
  • Ximena Lincolao: Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

