Exministra Maisa Rojas y debate por Ley de Humedales: “Es una falsa dicotomía elegir entre protegerlos o construir viviendas”

Durante este miércoles, en conversación con ADN Hoy, la exministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, abordó el debate por la ley de humedales y su impacto en proyectos habitacionales, en medio de la controversia surgida por construcciones en la ciudad de Valdivia.

En ese contexto, Rojas explicó el origen y objetivo de la normativa. “Es una normativa bastante innovadora a nivel internacional. Durante los cuatro años que fui ministra, viajamos y vimos experiencias en otros países, y esto es algo que se está observando en distintas partes del mundo”, señaló.

“Un humedal es, en simple, un lugar donde hay agua. Y estos ecosistemas se han ido perdiendo a nivel global, principalmente porque se han rellenado para construir. En Chile y en el mundo, hemos perdido cerca de la mitad de los humedales en los últimos cincuenta años. Y con eso, también se pierde toda la biodiversidad que contienen. Donde hay agua, hay vida, por lo tanto, son fundamentales para la biodiversidad y para especies como las aves migratorias”, afirmó.

Asimismo, recordó el origen político de la ley. “Hay múltiples razones para protegerlos, pero si vamos a la controversia actual, hay que recordar que esta ley es de 2020 y fue firmada durante el gobierno del Presidente Piñera, con la participación de los ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas y Vivienda”, indicó.

“Lo que está de fondo es claro: los humedales han ido desapareciendo porque durante décadas —cincuenta o cien años— hemos construido sobre ellos. Eso implica que debemos cambiar la forma en que desarrollamos las ciudades. Y ese cambio, naturalmente, genera resistencias”, sostuvo.

Respecto al debate habitacional, cuestionó el enfoque planteado en algunos sectores. “ Es una falsa dicotomía decir que hay que elegir entre proteger un humedal o construir viviendas. No es así”, afirmó. Y agregó: “Es una ciudad reconocida internacionalmente como ciudad humedal, un reconocimiento al que la propia ciudad postuló. Además, hay disponibilidad de suelo que no corresponde a humedales, como lo señaló la alcaldesa hace algunas semanas”.

“El desafío del Ministerio de Vivienda es asegurar que se construyan casas —que es un anhelo legítimo en medio de un déficit habitacional importante—, pero hacerlo de manera adecuada, sin afectar estos ecosistemas”, concluyó.