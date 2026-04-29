El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Irán a “espabilar” ante el estancamiento de las negociaciones para terminar con dos meses de guerra, cuyo principal escollo es el espinoso programa nuclear de Teherán.

Varias rondas de diálogos entre ambos países para poner fin al conflicto no han dado resultados , lo que comienza a frustrar al magnate republicano en medio de un frágil alto el fuego.

“Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, escribió Trump en su red Truth Social, junto a una imagen creada artificialmente en la que aparece con gafas oscuras, un fusil y el mensaje: “Se acabó el Señor Bueno”.

Según reportes de prensa, el mandatario se muestra escéptico ante una reciente propuesta de Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito de hidrocarburos.