Con armas en mano: filtran registro del violento secuestro de joven que vendía contenido para adultos

Un impactante video se hizo viral en redes sociales donde queda registrado el secuestro de Nicole Pardo, una conocida creadora de contenido para adultos mexicana, que fue llevada contra su voluntad por un grupo de hombres en Culiacán, estado de Sinaloa, en México.

Según reportó la policía local, la influencer también conocida como “Nicholette” fue vista por última vez el pasado martes 20 de enero.

En el marco de su desesperada búsqueda, en las últimas horas comenzó a circular un video grabado por el vehículo de la joven, en donde se aprecia que varios hombres armados la interceptaron y se la llevaron a la fuerza en otro automóvil.

A continuación, el video que capta el momento en que ocurrieron los hechos:

Nuevos videos del caso “La Nicholette”



En las últimas horas comenzaron a circular nuevos videos relacionados con la privaci0n de la libertad de la influencer Nicole Pardo, mejor conocida como “La Nicholette”.



En este material se aprecia un ángulo más claro de cómo ocurrieron… pic.twitter.com/YcyAHdfx57 — Culiacanazo.news (@MarcosBedoya) January 22, 2026

Nicole Pardo es una joven de 25 años que cuenta con cerca de 200 mil seguidores en Instagram y otros 150 mil en TikTok.

Además, es conocida por tener una gran cantidad de suscriptores en OnlyFans, plataforma en donde vende contenido para adultos.

En su biografía en redes sociales, Nicholette exhibe que divide su tiempo entre Culiacán, Phoenix y Arizona. Además, es conocida en México por haber sido nombrada en el corrido “La Muchacha del Salado”, lanzado en 2022 por el Grupo Arriesgado, el cual acumula más de 20 millones de reproducciones en YouTube.