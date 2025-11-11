Conmoción en México: muere recordada estrella de “El Chavo del 8” a los 87 años

Recientemente, el mundo del espectáculo en México recibió una triste noticia.

La Asociación Nacional de Actores del país confirmó la muerte de Maricamen Vela a los 87 años.

La actriz fue parte del mítico programa El Chavo del 8, donde interpretó a una de las vecinas del segundo piso, la tía del personaje Paty.

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela”, escribió la organización en sus redes sociales.

“Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz”, añadieron.

Aparte de su rol en el programa de Chespirito, que asumió recién en el año 1987, la intérprete también participó en otros programas y películas a lo largo de una extensa carrera.

Univisión rescata roles como Dos Locos en Escena, escrita por el mismo Roberto Gómez Bolaños, y, en tiempos modernos, La Rosa de Guadalupe.

Cabe recordar que Gloria fue interpretada por cuatro actrices diferentes a lo largo de la extensa emisión de la vecindad: Maribel Fernández 1972, Olivia Leyva en 1975, Regina Torné en 1978 y Maricarmen Vela en 1987.

Olivia Leyva, quien murió en 2019, fue una de las más recordadas debido a su química con Don Ramón, el personaje de Ramón Valdés.