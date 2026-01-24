;

Conmoción en redes sociales: influencer con más de 3 millones de seguidores es hallada muerta en su departamento

La joven de 26 años había pasado Año Nuevo internada en un hospital por problemas de salud.

Sebastián Escares

Una estremecedora noticia enluta a las redes sociales, luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Lula Lahfah, una popular influencer de Indonesia de 26 años.

La creadora de contenidos fue encontrada muerta en el interior de un departamento del barrio de Dharmawangsa, en el sur de Yakarta, en Indonesia.

Revisa también:

ADN

Agentes de seguridad encontraron el cuerpo sin vida de la joven influencer durante la noche del pasado 23 de enero, según informó People.

“Actualmente, los oficiales de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Sur de Yakarta todavía están procesando la escena del crimen para investigar el incidente y están coordinando con la familia”, sostuvo el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, según consignó CNN Indonesia.

Lahfah acumulaba más de 3 millones de seguidores contando sus plataformas de Instagram y TikTok. Además, era conocida por hacer contenido relacionado con el estilo de vida y de belleza.

La joven de 26 años habría venido atravesando diversos problemas de salud y pasó la celebración de Año Nuevo en un hospital.

Sus últimas apariciones en redes sociales fueron el 21 de enero, cuando hizo un par de publicaciones en su cuenta de Instagram y TikTok.

