“Clasificar a los Juegos Olímpicos sería cerrar el broche de oro a una generación que tantos logros y éxitos le ha dado a Chile”

La selección chilena de balonmano se mantiene trabajando en Santiago, en régimen de concentración, con miras al torneo Sur y Centroamericano que comienza la próxima semana, en Paraguay.

El plantel cuenta prácticamente con todas sus figuras, siendo Samuel Moreno la única baja que tendría el elenco nacional en pos de buscar su novena clasificación seguida a un Mundial de la categoría.

“Ha sido un momento muy esperado porque son pocos los eventos que tenemos de competencia. Desde el 2025, que jugamos en enero el Mundial, nos hemos visto 2 veces: ese torneo y en julio, en Argentina, en el torneo Cuatro Naciones, pero no estaba el equipo al completo, siempre había nuevas incorporaciones, nuevos jóvenes, no era un torneo oficial. Ahora, en la primera semana, estamos con bastante cúmulo de entrenamiento. Son muchos los contenidos que tenemos que trabajar y poco tiempo el que tenemos para entrenar. Ahí andamos midiendo, sobre todo las cargas, porque hay que llegar en buen estado de forma”, explicó, en diálogo con ADN TOP, el entrenador nacional, Aitor Etxaburu, confiado en dar batalla a nivel continental, donde fueron terceros en 2024.

“Siempre hay que intentar como mínimo igualarlo o dar un pasito más. En ese sentido, el equipo ya no se conforma. Ahora mismo estamos pensando en el Centro Sur, estamos pensando en clasificarnos al Mundial, pero ya son 8 mundiales consecutivos. Los jugadores ya no se conforman con eso, ya quieren conseguir como mínimo la segunda plaza”, comentó el hispano, reconociendo con claridad los rivales a vencer.

“Paraguay viene subiendo mucho, Uruguay siempre es un rival directo, un derby que siempre pelea mucho. Respetamos mucho a todos los rivales, pero los rivales a batir, por su calidad, por su poderío físico, son Brasil y Argentina. Yo creo que con Argentina lo que tenemos que hacer es, sobre todo, ser competitivos e intentar demostrar esa experiencia y esa pillería que ellos tienen en la cancha. También es cierto que nosotros debemos estar físicamente bien. Brasil y Argentina, a nivel de kilos, de altura, de físico, tienen más poderío y es importante que nosotros lleguemos a esos encuentros con unas buenas rotaciones, con unas buenas sensaciones de no fatiga, porque son realmente muy duros y muy exigentes físicamente”, señaló.

La proyección de Aitor Etxaburu

Quien asumió la dirección técnica del equipo nacional en 2022 tras la salida de Mateo Garralda valoró el respaldo al plantel considerando los ocho Mundiales seguidos que han disputado (y donde él dirigió en los dos últimos).

“Yo creo que a nivel de deporte sí somos reconocidos. Hay que decir que el ADO, el Comité Olímpico, el IND, sí que nos reconoce los logros y así de esa manera nos muestra el apoyo. Gracias a las instituciones públicas, nosotros podemos seguir participando de estos Centros Sur y podemos seguir participando en los Mundiales. En cuanto al público, sabemos que tenemos mucho recorrido todavía. Quizás no somos un deporte muy mediático y hay una labor que tenemos que hacer en varias direcciones para poder tener un poquito más de relevancia a nivel popular”, resaltó, abriendo espacio también al gran objetivo nacional: obtener el cupo a los Juegos Olímpicos, logro inédito para el balonmano chileno.

“Sería fantástico. Sería un sueño y una ilusión. Sabemos que para conseguir el pase directo hay que ser campeón en el Panamericano 2027 en Lima. Sería cerrar el broche de oro a una generación que tantos logros y tantos éxitos ha dado a la selección de Chile”, cerró Aitor Etxaburu en ADN TOP.