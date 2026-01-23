;

VIDEO. Sin Loyola, los chilenos siguen salvando a Independiente: el gol de Luciano Cabral en el estreno del torneo argentino

El seleccionado nacional anotó el único tanto del “Rojo” en el empate ante Estudiantes de La Plata.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Marcelo Endelli

El Torneo Apertura de Argentina arrancó esta semana con varios chilenos presentes en una de las ligas más competitivas de Sudamérica.

Uno de los clubes con mayor presencia nacional era Independiente, aunque con las salidas de Felipe Loyola (al Pisa de Italia) y Pablo Galdames (al Burgos de España), esa cuota se vio disminuida.

De todas formas, el “Rojo” continúa contando con dos buenos valores chilenos en su plantel, y uno de ellos fue clave en el debut por la competencia local.

Se trata de Luciano Cabral, quien anotó el único gol de los dirigidos por Gustavo Quinteros en la primera fecha del torneo, donde terminaron empatando 1-1 ante Estudiantes de La Plata.

El ex Coquimbo Unido fue titular en el “Rey de Copas” y disputó 59 minutos, hasta ser reemplazado por el otro seleccionado nacional, Lautaro Millán, quien ingresó para cerrar el encuentro, aunque no logró gravitar en el marcador.

En la siguiente jornada las cosas no serán más sencillas para Independiente, ya que tendrán que visitar a Newell´s Old Boys, donde Cabral podrá reencontrarse con Bruno Cabrera, su compañero en los “Piratas”. Además, también se enfrentará al Gabriel Arias.

