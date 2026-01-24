Acusan “ocupación ilegal” de terrenos: dueños de cadena de supermercados llevan a la justicia conflicto con Metro de Santiago

Durante las últimas jornadas, se dio a conocer que la Familia Dietz Abusleme, controladora de la cadena de Supermercado Diez, llevó a la Corte Suprema un conflicto con Metro de Santiago.

Los dueños de la cadena de supermercados acusaron una “ocupación ilegal” de terrenos por parte de Metro durante las obras de la Línea 7 en la avenida Vitacura, según reportó Diario Financiero.

Todo se habría originado en octubre de 2025, cuando la representante del local comercial La Fortunata, en Vitacura, fue notificada por Metro de una supuesta ampliación del proceso de expropiación y que ahora incluiría una franja adicional del inmueble, detallan desde el medio antes citado.

En un escrito presentado a la Corte de Apelaciones, la representante alertó a los propietarios del recinto (inmobiliaria Greco-mar, ligada a la familia Diez Abusleme) luego de verificar que personal de Metro habría marcado con pintura roja el lugar del radier del terreno, justo en el acceso de camiones de avenida Vitacura.

Tras ello, los controladores del supermercado interpusieron un recurso de protección que fue rechazado.

Sin embargo, ahora en enero presentaron un requerimiento ante la Corte Suprema, el cual está pendiente de revisión.

Desde Metro de Santiago niega los hechos que se le atribuyen y sostienen que “la expropiación se encuentra firme y ejecutada conforme a la normativa vigente”.

“En consecuencia y en el contexto de un eventual litigio, presentará todos los antecedentes y ejercerá su defensa ante los tribunales que correspondan”, agregaron desde la empresa del transporte subterráneo.