Carabineros intercepta a involucrados por uso de motos de agua en zonas protegidas
Tras la viralización de denuncias en redes sociales, Carabineros de la 3ª Comisaría de Futaleufú desplegó un operativo que culminó con cuatro infracciones por vulnerar la Ordenanza Municipal, la cual protege las cuencas locales de este tipo de vehículos motorizados. Además, el transportista que trasladaba los equipos fue sancionado por conducir sin licencia, quedando todos los involucrados citados al Juzgado de Policía Local de Chaitén.
