;

Metro informa retrasos en Línea 4 por procedimiento de seguridad

El incidente ocurrió cerca de las 19:14 horas y afectó el tramo entre Trinidad y San José de La Estrella, provocando mayor tiempo de espera para pasajeros.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno / AILEN DIAZ/AGENCIAUNO

Metro de Santiago informó una alteración en el funcionamiento de la Línea 4 durante la tarde de este martes.

De acuerdo con la empresa, un procedimiento de seguridad aplicado entre las estaciones Trinidad y San José de La Estrella provocó demoras en la frecuencia normal de los trenes.

La situación fue comunicada pasadas las 19:00 horas y, hasta ese momento, el servicio se mantenía operativo, aunque con retrasos. Desde Metro señalaron que continuarán entregando actualizaciones a través de sus canales oficiales ya que es una noticia en desarrollo.

Pasajeros indican a través de redes sociales que la causa del procedimineto sería fuego en las vías de la estación San José de La Estrella.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad