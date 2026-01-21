Metro informa retrasos en Línea 4 por procedimiento de seguridad
El incidente ocurrió cerca de las 19:14 horas y afectó el tramo entre Trinidad y San José de La Estrella, provocando mayor tiempo de espera para pasajeros.
Metro de Santiago informó una alteración en el funcionamiento de la Línea 4 durante la tarde de este martes.
De acuerdo con la empresa, un procedimiento de seguridad aplicado entre las estaciones Trinidad y San José de La Estrella provocó demoras en la frecuencia normal de los trenes.
La situación fue comunicada pasadas las 19:00 horas y, hasta ese momento, el servicio se mantenía operativo, aunque con retrasos. Desde Metro señalaron que continuarán entregando actualizaciones a través de sus canales oficiales ya que es una noticia en desarrollo.
Pasajeros indican a través de redes sociales que la causa del procedimineto sería fuego en las vías de la estación San José de La Estrella.
