Un grave accidente de tránsito se registró pasadas las 22:00 horas del viernes 23 de enero en la Ruta F-90, a la altura del kilómetro 17, camino a Algarrobo en la región de Valparaíso.

Dos vehículos menores colisionaron de frente en un choque de alta energía que dejó un saldo de dos personas fallecidas en el lugar y otras dos gravemente lesionadas.

Bomberos de Casablanca acudieron al sitio tras recibir el aviso de rescate vehicular, realizando maniobras para atender a los heridos y asegurar la zona.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del impacto, con ambos vehículos totalmente destruidos. La causa del accidente está siendo investigada por las autoridades de tránsito.