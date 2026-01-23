;

FOTOS. Tragedia en Casablanca: impactante choque frontal deja 2 muertos y 2 heridos

Bomberos acudieron al lugar para rescatar a los lesionados. Las causas del accidente están siendo investigadas por autoridades de tránsito.

Martín Neut

Gonzalo Pérez

Carabineros de Chile

Carabineros de Chile

Un grave accidente de tránsito se registró pasadas las 22:00 horas del viernes 23 de enero en la Ruta F-90, a la altura del kilómetro 17, camino a Algarrobo en la región de Valparaíso.

Dos vehículos menores colisionaron de frente en un choque de alta energía que dejó un saldo de dos personas fallecidas en el lugar y otras dos gravemente lesionadas.

Bomberos de Casablanca acudieron al sitio tras recibir el aviso de rescate vehicular, realizando maniobras para atender a los heridos y asegurar la zona.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del impacto, con ambos vehículos totalmente destruidos. La causa del accidente está siendo investigada por las autoridades de tránsito.

